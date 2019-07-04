Цискаридзе рассказал об отношениях с Волочковой

Москва, 4 июля. Артист балета, ректор Академии русского балета имени А. Я. Вагановой назвал причину ссоры с танцовщицей Анастасией Волочковой, с которой он дружил многие годы. По его артиста, балерину обидело его язвительное поведение.

Цискаридзе сообщил, что всячески старался поддерживать Волочкову, пытался развивать ее способности и как старший товарищ делал ей профессиональные замечания.

«И в какой-то момент разошлись во взглядах и поругались. Не здоровались даже», — добавил бывший солист балета Большого театра.

В то же время Цискаридзе признался, что по своей натуре он язвительный человек, и любая брошенная им фраза может с легкостью ранить другого.

«Как-то задел Настю. И красивая молодая девушка обиделась на то, что так нахально себя повел», — рассказал народный артист России.

По словам хореографа, в профессиональном плане ему нечего было делить с Волочковой, поскольку на момент ее прихода у него уже было звание народного артиста России. Цискаридзе также вспомнил, как при увольнении балерины из Большого театра те люди, которые совсем недавно «целовали ей руки», стали требовать у него сказать про партнершу гадость.