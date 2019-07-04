Цискаридзе рассказал об отношениях с Волочковой
Москва, 4 июля. Артист балета, ректор Академии русского балета имени А. Я. Вагановой назвал причину ссоры с танцовщицей Анастасией Волочковой, с которой он дружил многие годы. По его артиста, балерину обидело его язвительное поведение.
Цискаридзе сообщил, что всячески старался поддерживать Волочкову, пытался развивать ее способности и как старший товарищ делал ей профессиональные замечания.
«И в какой-то момент разошлись во взглядах и поругались. Не здоровались даже», — добавил бывший солист балета Большого театра.
В то же время Цискаридзе признался, что по своей натуре он язвительный человек, и любая брошенная им фраза может с легкостью ранить другого.
«Как-то задел Настю. И красивая молодая девушка обиделась на то, что так нахально себя повел», — рассказал народный артист России.
По словам хореографа, в профессиональном плане ему нечего было делить с Волочковой, поскольку на момент ее прихода у него уже было звание народного артиста России. Цискаридзе также вспомнил, как при увольнении балерины из Большого театра те люди, которые совсем недавно «целовали ей руки», стали требовать у него сказать про партнершу гадость.
«Я ответил: «Вы о чем? Как вообще смеете?» В жизни не смог бы этого сделать, потому что человек не имеет права вести себя как скот», — сказал Цискаридзе в интервью газете «Союзное вече».