Известный актер Артуро Фернандес скончался в Мадриде
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Мадрид, 4 июля. Известный испанский киноактер Артуро Фернандес скончался на 91-м году жизни. Об этом сообщает в четверг издание ABC.
Согласно данным газеты, в течение последних нескольких дней артист находился в мадридской клинике на фоне проблем со здоровьем.
За плечами Артуро Фернандеса десятки ролей. Он снимался в таких картинах, как «Лучшие времена», «Девушка в бассейне», «Обнаженный брак» и других.
Напомним, в конце июня текущего года американский актер Уильям Юджин Берроуз, известный под псевдонимом Билли Драго, умер на 74-м году жизни в Калифорнии. Популярность к артисту пришла после съемок в телесериале «Зачарованные».
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