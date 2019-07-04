Известный актер Артуро Фернандес скончался в Мадриде

Мадрид, 4 июля. Известный испанский киноактер Артуро Фернандес скончался на 91-м году жизни. Об этом сообщает в четверг издание ABC.

Согласно данным газеты, в течение последних нескольких дней артист находился в мадридской клинике на фоне проблем со здоровьем.

За плечами Артуро Фернандеса десятки ролей. Он снимался в таких картинах, как «Лучшие времена», «Девушка в бассейне», «Обнаженный брак» и других.

Напомним, в конце июня текущего года американский актер Уильям Юджин Берроуз, известный под псевдонимом Билли Драго, умер на 74-м году жизни в Калифорнии. Популярность к артисту пришла после съемок в телесериале «Зачарованные».