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Флагманский смартфон CC9e от Xiaomi протестировали в бенчмарке

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Флагманский смартфон CC9e от Xiaomi протестировали в бенчмарке

Москва, 4 июля. Китайская компания Xiaomi анонсировала выход смартфона Mi CC9e — первого смартфона, в котором применен новейший чип Snapdragon 665.

Гаджет протестировали в бенчмарке Master Lu. Результаты показали, что новый смартфон получит около 179 тысяч баллов. Отмечается, что в аналогичном испытании результат у смартфона Redmi Note 7, у которого установлен процессор Qualcomm Snapdragon 660, составил около 165 тысяч баллов. Получается, что Mi CC9e сможет опередить предшественника по уровню производительности. К настоящему моменту другие характеристики новинки неизвестны. Об этом пишет iXBT.com.

Ранее сообщалось, что Xiaomi CC9 получил собственный рекламный ролик и рендер. Внешне новая модель выглядит, как копия Mi 9. Единственное визуальное отличие — это белый цвет, который получил CC9.

infox - new
Автор: Сергей Петров
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