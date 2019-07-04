Донбасс сегодня: Киев стягивает артиллерию на фронт, волонтеры «сливают» секретку ВСУ

Донбасс, 4 июля. Руководство ВСУ считает, что волонтеры разглашают запретную информацию. Армия Украины увеличивает количество наступательной техники. Штаб ООС проводит проверки передовых частей армии. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Боевая обстановка на линии разграничения

Согласно сводному суточному отчету представительства Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и координации прекращения огня (СЦКК), со стороны украинских вооруженных формирований зафиксировано 28 нарушений перемирия. Под обстрелы тяжелой артиллерии и минометов попали 16 населенных пунктов. Всего киевские подразделения выпустили более 360 снарядов в сторону городов и поселков ДНР. Гаубицы применялись на Горловском и Мариупольском направлениях.

В поселке Коминтерново обесточена целая улица ввиду попадания снаряда в линию электропередач. В Зайцево и Горловке горели дома, а также обесточено множество электроподстанций. Под Ясиноватой попаданием снаряда полностью уничтожен дачный дом. Персонал Васильевской насосной станции снова пережидал обстрел в укрытии.

Командиры подразделений списывают на боевые потери «исчезнувшие» бронежилеты

Руководитель пресс-службы оборонного ведомства ДНР майор Даниил Безсонов сообщил журналистам о том, что от оперативных источников ведомства поступила информация о направлении на передовую тыловой комиссии Генерального штаба ВСУ для выяснения обстоятельств непонятных списаний средств индивидуальной броневой защиты.

Причины разбирательства исходят из обобщенного доклада о количествах ранений. Все раненые солдаты были одеты в средства защиты, которые не должны были допустить ранений. В то же время количество потерь во время боя совпадает с количеством списанных вышеуказанных бронежилетов. Слишком явное соответствие вызвало вопросы у главнокомандующего ВСУ Руслана Хомчака.

Штаб Операции объединенных сил также недоволен волонтерским движением, добровольные помощники которого часто находятся в бригадах, что приводит к утечке оперативной информации, обнародованию подробностей службы «защитников» Украины. Именно от волонтеров в социальных сетях исходит негативная информация о просроченных продуктах, неустроенности быта военнослужащих, а также о массовых потерях небоевого характера.

Во время занятий по стрельбе на полигоне ВСУ погиб военнослужащий

В зоне ООС работа проверяющим комиссиям находится постоянно. Недавно представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко сообщил, что в район дислокации 25-й отдельной воздушно-десантной бригады ВСУ прибыла комиссия, расследующая очередное происшествие с личным составом.

Вблизи поселка Дмитровка Луганской области на полигоне во время стрельб погиб один военный, ранены еще двое. В нарушение требований безопасности военнослужащий ВСУ приступил к выполнению занятий по стрельбе без команды. В этот момент уже отстрелявшиеся солдаты не успели покинуть поле с мишенями. Теперь комиссия будет устанавливать причину смерти и ранений бойцов.

Киев наращивает силы в Луганской области

Пресс-офицер луганской Народной милиции Иван Филипоненко проинформировал, что, по имеющимся разведданным, в поселке Новотошковское на подконтрольной ВСУ стороне замечены вновь свежепереброшенные к линии фронта артиллерийско-минометные установки «Нона-С».

В районе дислокации подразделений 14-й механизированной бригады ВСУ в вышеуказанном поселке расположены также три бронетранспортера британского производства под наименованием «Саксон».

Исходя из поступившей информации, можно сделать вывод, что киевское военное руководство с каждым днем увеличивает концентрацию военной техники вблизи линии разграничения конфликтующих сторон.