Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Минсельхоз РФ хочет регулировать сбор диких ягод и грибов

168
0 Оставить комментарий

Минсельхоз РФ хочет регулировать сбор диких ягод и грибов

Москва, 4 июля. Министерство сельского хозяйства России выступило с инициативой взять на себя полномочия по разработке государственной политики и регулированию рынка дикорастущих ресурсов. Об этом говорится в проекте постановления Кабмина, опубликованного в четверг на портале правовой информации.

Отмечается, что ведомство собирается регулировать сферу сбора, переработки и оборота дикорастущих пищевых ресурсов, в том числе пищевых лесных ресурсов, включая плоды, ягоды, орехи, а также растений, предназначенных для лечения.

В пояснительной записке к документу сообщается, что перечисленные природные богатства пользуются популярностью и высоким спросом как в стране, так и за ее пределами, передает НСН.

В Минсельхозе считают, что их переработка и оборот — социально значимая сфера, которая обладает высоким потенциалом роста с точки зрения экономического вопроса.

Ведомство также указало на недочеты в правовом регулировании сбора лесных ресурсов для своих нужд: употребления и продажи, пишет KP.ru.

Помимо этого, управление этой отраслью различными органами власти не всегда откорректировано, пояснили в Минсельхозе.

infox - new
Автор: Сергей Петров
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров