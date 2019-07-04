Минсельхоз РФ хочет регулировать сбор диких ягод и грибов

Москва, 4 июля. Министерство сельского хозяйства России выступило с инициативой взять на себя полномочия по разработке государственной политики и регулированию рынка дикорастущих ресурсов. Об этом говорится в проекте постановления Кабмина, опубликованного в четверг на портале правовой информации.

Отмечается, что ведомство собирается регулировать сферу сбора, переработки и оборота дикорастущих пищевых ресурсов, в том числе пищевых лесных ресурсов, включая плоды, ягоды, орехи, а также растений, предназначенных для лечения.

В пояснительной записке к документу сообщается, что перечисленные природные богатства пользуются популярностью и высоким спросом как в стране, так и за ее пределами, передает НСН.

В Минсельхозе считают, что их переработка и оборот — социально значимая сфера, которая обладает высоким потенциалом роста с точки зрения экономического вопроса.

Ведомство также указало на недочеты в правовом регулировании сбора лесных ресурсов для своих нужд: употребления и продажи, пишет KP.ru.

Помимо этого, управление этой отраслью различными органами власти не всегда откорректировано, пояснили в Минсельхозе.