Панихида по погибшим в Баренцевом море морякам-подводникам прошла в Кронштадте

Санкт-Петербург, 4 июля. Панихида по морякам подводникам, которые погибли при пожаре на исследовательском научном аппарате в Баренцевом море, прошла в Кронштадтском Морском соборе. В ней приняли участие 180 представителей военного духовенства Русской православной церкви со всей России.

Поминальная молитва состоялась именно в Кронштадтском Морском соборе святителя Николая Чудотворца, поскольку он является главным храмом ВМФ России. Богослужение провел настоятель Никольского ставропигиального Морского собора архимандрит Алексий. В службе приняли участие военнослужащие частей и соединений Военно-Морского Флота, дислоцированных в Кронштадте и Санкт-Петербурге.

Имена моряков, погибших в Баренцевом море, увековечат в стенах Морского собора на памятной доске из черного мрамора в соответствии с мемориальной традицией, которая существует с момента создания храма.

Напомним, трагедия в Баренцевом море произошла 1 июля. Как сообщило министерство обороны РФ, при пожаре на глубоководном судне погибли 14 человек.

По словам главы Минобороны РФ Сергея Шойгу, причиной пожара стало возгорание в аккумуляторном отсеке. Также министр обороны рассказал, что один из погибших моряков вывел из горящего отсека гражданского специалиста, а затем закрыл люк, чтобы остановить распространение огня по исследовательскому аппарату. В Минобороны подчеркнули, что моряки-подводники ценой своей жизни ликвидировали очаг возгорания, спасли своих коллег и сохранили судно.

Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования семьям погибших моряков. Глава государства назвал трагедию в Баренцевом море большой потерей. Путин поручил министру обороны РФ в кратчайшие сроки оказать помощь и поддержку семьям погибших подводников.