В Крыму уличили власти Британии в двойной игре

Посольство России в Лондоне удивилось просьбе британских коллег из ООН обеспечить доступ в Крым международным наблюдателям в области прав человека. Российские дипломаты заметили, что Крым, как и вся остальная Россия, открыт для иностранцев, а на полуострове добавили, что число зарубежных туристов на крымских курортах ежегодно неуклонно растет.

Просьба пустить в Крым наблюдателей из Великобритании была обращена к Москве и прозвучала на сессии Совета по правам человека ООН.

«Хотели бы отметить, что Республика Крым открыта для посещения любыми иностранными и международными делегациями, как и вообще любыми иностранными гостями, наравне со всеми другими регионами нашей страны», — отреагировали на выпад британцев в посольстве РФ в Лондоне.

По мнению российских дипломатов, называя Крым «аннексированным» и требуя пустить на полуостров наблюдателей по правам человека, как будто доступ для них закрыт, Лондон «недобросовестно» использует тему свобод граждан.

«С отравлением Скрипалей у британских властей ничего не вышло, поэтому они решили использовать образ «России-агрессора» по-другому. Вернулись к теме Крыма и якобы имеющихся у нас нарушениях прав человека. Но и тут мимо — проблем приехать в Крым для иностранцев никаких нет. Зарубежным делегациям нужно подать заявку в соответствующие ведомства РФ, а мы со своей стороны их гостеприимно встретим, все покажем и расскажем. К слову, делегации из Великобритании у нас уже бывали на больших мероприятиях, а простые британцы ездят к нам отдыхать. Так что Лондон ведет двойную игру, искусственно нагнетает ажиотаж», — прокомментировал поведение британских властей депутат Госсовета Крыма Алексей Черняк, возглавляющий комитет по санаторно-курортному комплексу и туризму.

По мнению крымского парламентария, двойные стандарты, которые использует Лондон в отношении Крыма и России, связаны с политической обстановкой в самой Британии, где ожидается смена власти.