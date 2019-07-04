МИД Венесуэлы предупредил американцев об отсутствии защиты на своей территории

Каракас, 4 июля. Американцы должны помнить о том, что Вашингтон лишил их какой-либо защиты на территории Венесуэлы, разорвав дипломатические отношения с Каракасом и отказавшись от услуг Турции и Швейцарии для взаимной защиты дипсобственности и интересов своих граждан. Об этом напомнил сегодня глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса.

«Граждане США, которые живут на венесуэльской территории, не смогут обладать защитой», — говорится в заявлении министра, опубликованном на официальном сайте венесуэльского министерства иностранных дел.

По его словам, таким образом Штаты просто отказываются выполнять Венскую конвенцию о дипломатических сношениях, пишет РИА Новости.

Напомним, законно избранный президент Венесуэлы Николас Мадуро разорвал дипломатические отношения с США в январе этого года из-за вмешательства Белого дома во внутренние дела Венесуэлы.

Ситуация обострилась, когда на политической сцене латиноамериканской страны появился Хуан Гуайдо. Он провозгласил себя лидером страны, его тут же поддержали США и ряд других государств. При этом западные СМИ, выполняя заказ Вашингтона, всеми силами пытались оправдать противозаконное самопровозглашение Гуайдо.

В частности, в начале 2019 года был организован информационный вброс о так называемой ЧВК «Вагнер», которая якобы была отправлена в Венесуэлу. Некоторые иностранные издания раскручивали этот фейк, ссылаясь на слова известного в определённых кругах мошенника и ряженого казака Евгения Шабаева.

Стоит отметить, что на совершенно законной основе в Венесуэле находятся российские военные инструкторы, которые помогают местной армии готовить специалистов для купленной в РФ военной техники, о чём подробно рассказал официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Еще одним фейком, который активно раскручивала западная пресса, стало сообщение о том, что самолеты российской авиакомпании якобы вывозят из Венесуэлы «золото Мадуро».