SpaceX опубликовала видео спуска на Землю головного обтекателя Falcon Heavy

Москва, 4 июля. Американская компания SpaceX впервые опубликовала в Сети кадры возвращения на Землю головного обтекателя ракеты-носителя Falcon Heavy.

Напомним, ракету Falcon Heavy запустили 25 июня из Космического центра имени Кеннеди. Она вывела на орбиту несколько спутников. Два боковых блока ракеты вернулись на Землю и приземлились на мысе Канаверал, а центральный блок во время приземления взорвался.

Видео возвращения на Землю ракеты-носителя Falcon Heavy появилось в официальном микроблоге в Twitter компании SpaceX. На кадрах можно увидеть, как створка головного обтекателя отделяется от ракеты. Во время преодоления плотных слоев атмосферы зафиксирована плазма вокруг обтекателя, а после створка спустилась на парашюте.

View from the fairing during the STP-2 mission; when the fairing returns to Earth, friction heats up particles in the atmosphere, which appear bright blue in the video pic.twitter.com/P8dgaIfUbl — SpaceX (@SpaceX) July 3, 2019

Илон Маск опубликовал в своем Twitter-аккаунте кадры, на которых виден сам момент приземления этой створки обтекателя в специально развернутую сеть на судне, расположенном в Атлантическом океане.

Landing on Ms. Tree pic.twitter.com/4lhPWRpaS9 — Elon Musk (@elonmusk) July 4, 2019

Ранее сообщалось, что три спутника из 60, которые были запущены на орбиту компанией SpaceX, потеряли связь с Землей. Отмечается, что в рамках миссии Starlink была запущена группа спутников, три из них «больше не функционируют и будут пассивно сходить с орбиты».