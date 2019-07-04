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SpaceX опубликовала видео спуска на Землю головного обтекателя Falcon Heavy

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SpaceX опубликовала видео спуска на Землю головного обтекателя Falcon Heavy

Москва, 4 июля. Американская компания SpaceX впервые опубликовала в Сети кадры возвращения на Землю головного обтекателя ракеты-носителя Falcon Heavy.

Напомним, ракету Falcon Heavy запустили 25 июня из Космического центра имени Кеннеди. Она вывела на орбиту несколько спутников. Два боковых блока ракеты вернулись на Землю и приземлились на мысе Канаверал, а центральный блок во время приземления взорвался.

Видео возвращения на Землю ракеты-носителя Falcon Heavy появилось в официальном микроблоге в Twitter компании SpaceX. На кадрах можно увидеть, как створка головного обтекателя отделяется от ракеты. Во время преодоления плотных слоев атмосферы зафиксирована плазма вокруг обтекателя, а после створка спустилась на парашюте.

Илон Маск опубликовал в своем Twitter-аккаунте кадры, на которых виден сам момент приземления этой створки обтекателя в специально развернутую сеть на судне, расположенном в Атлантическом океане.

Ранее сообщалось, что три спутника из 60, которые были запущены на орбиту компанией SpaceX, потеряли связь с Землей. Отмечается, что в рамках миссии Starlink была запущена группа спутников, три из них «больше не функционируют и будут пассивно сходить с орбиты».

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Автор: Ксения Пудовкина
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