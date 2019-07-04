Набиуллина заверила, что экономика РФ защищена от внешних рисков

Москва, 4 июля. Глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина не исключила, что сейчас Россия может стоять перед лицом грозного вызова, но от всех внешних рисков экономика страны защищена и готова готова к возможным всплескам волатильности на финансовых рынках.

Она отметила низкий уровень инфляции в стране, а также дисциплинированную ответственную бюджетную политику правительства. ЦБ РФ со своей стороны также внес вклад в формирование надежного базиса развития страны.

«Мы вели также работу по очищению финансовой системы, укреплению надзора и регулирования, развитию инструментария по поддержанию финансовой стабильности», — перечислила она, выступая на Международном финансовом форуме.

Несмотря на всю проделанную работу Набиуллина заметила, что было бы крайне неправильно питать иллюзии, что всего этого достаточно, «что теперь уже все в порядке». Она не исключила, что сейчас, возможно, Россия, напротив, стоим перед лицом даже более грозного вызова, и причина совсем не во внешних рисках.

«Темпы экономического роста очень низкие, бизнес пока не видит перспектив, доходы населения практически не растут», — пояснила глава ЦБ.

По ее мнению, россияне «слабо чувствуют, что достигнутая стабильность дала им лучшее качество жизни.