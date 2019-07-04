Российские и эстонские генетики создадут уникальную коллекцию крови диабетиков

Москва, 4 июля. Российские и эстонские медики в ближайшее время создадут одну из самых крупных коллекций образцов крови диабетиков. С ее помощью можно будет понять, какие генетические мутации являются триггерами развития этой болезни и как можно это предотвратить.

О создании уникальной коллекции сообщила пресс-служба Санкт-Петербургского государственного университета. Эту работу проделают ученые этого вуза вместе со своими эстонскими коллегами. По словам заведующего лабораторией биобанкинга и геномной медицины СПбГУ Андрея Глотова, исследования, проведенные на близнецах, показали, что роль генетики в развитии диабета составляет не менее 70-80%.

«Не учитывать этот фактор невозможно», — подчеркнул специалист.

Он напомнил, что сейчас диагноз «диабет» ставят на основе разных критериев, например, повышенного индекса массы тела.

«Однако это уже начало заболевания, а инструментов его раннего выявления практически нет», — добавил Глотов.

Во Всемирной организации здравоохранения ранее сообщали, что сахарным диабетом в настоящее время страдают 347 млн человек и примерно 80% больных живут в странах с низким и средним уровнем дохода. При этом девять из десяти больных страдают от диабета второго типа. Он возникает из-за роста невосприимчивости организма к инсулину. К 2030 году по прогнозу ВОЗ диабет станет седьмой причиной смерти во всем мире.

Отметим, что высокий уровень сахара в крови — далеко не единственный побочный эффект диабета. Эта болезнь бьет и по состоянию внутренних органов, мускулов, глаз. Более того, инсулиновая недостаточность приводит к мужскому бесплодию. Недавно медики выяснили, что диабетики в 2-3 раза чаще страдают от депрессии.

Большой проблемой, по словам Глотова, является то, что ученые пока не могут установить, какие генетические мутации способствуют появлению сахарного диабета, и это мешает им разрабатывать лекарства, которые будут не просто подавлять его симптомы, а предотвращать появление этой болезни.

Создание медиками СПбГУ и эстонскими генетиками из Тартуского университета (этот вуз, к слову, является одним из самых известных геномных центров Евросоюза) одной из самых больших коллекций генетического материала и образцов крови диабетиков поможет решить эту задачу, пояснил Глотов.

В пресс-службе петербургского университета уточнили, что биообразцы для коллекции предоставят: Псковская областная клиническая больница, НИИ акушерства, гинекологии и репродуктологии имени Отта в Санкт-Петербурге, городская больница Святого Георгия и другие петербургские больницы.

Старший научный сотрудник лаборатории биобанкинга и геномной медицины СПбГУ Юлия Насыхова в свою очередь отметила, что создание коллекции образцов крови сыграет еще одну важную задачу, а именно — поможет генетикам улучшить понимание природы диабета среди терапевтов и эндокринологов. В рамках исследования планируется провести несколько семинаров, что поможет врачам из России и Эстонии эффективнее работать с пациентами.

Помимо российских ученых, в проекте принимают участие эстонские генетики, работающие в одном из самых известных геномных центров Европейского союза, Тартуском университете.

Специалисты полагают, что анализируя и сопоставляя геномы двух тысяч диабетиков и большого числа здоровых людей, они смогут выделить те гены, мутации в которых приводят к тому, что организм человека перестает реагировать на инсулин, поэтому глюкоза в его крови растет.

Как отмечает РИА Новости, ранее такие исследования проводили в основном в Штатах и странах ЕС, поэтому не могли отражать то, какие факторы влияют на развитие диабета в РФ и странах ближнего зарубежья.



