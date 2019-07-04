Американец спас детей от смерти, сфотографировав их на пляже

Нью-Смирна-Бич (США), 4 июля. Житель США сфотографировал своих детей на пляже с квадрокоптера и спас их от смерти. Мужчина вовремя заметил на снимке приближающуюся акулу.

Фотографии, сделанные с помощью беспилотника, американец разместил на своей странице в Instagram. Мужчина с тремя детьми отдыхал на побережье в городе Нью-Смирна-Бич, расположенном в американском штате Флорида. Житель США серьезно увлекается фотографией и в этот раз решил снять окрестности с высоты птичьего полета, используя дрон. Дети в этот момент находились в воде.

На экране мужчина заметил темное пятно, которое приближалось к его детям, сообщает телеканал FoxNews. Приглядевшись, американец понял, что это акула. Он тут же побежал к супруге и велел ей немедленно вывести детей из воды. На снимках, сделанных с квадрокоптера, видно, что акула начала удаляться от суши, когда дети устремились к берегу.

По словам американца, он не представлял, что встретиться с опасной рыбой можно не только на глубине, но и на мелководье.

«Вы не предполагаете, что они приплывут туда, где воды всего лишь по колено. Было страшно наблюдать, как она подплывает так близко к моим детям», — цитирует жителя США «Инфореактор».

Ранее сообщалось об акуле, которая напала на двух женщин возле австралийского побережья. Отметим, что в этот момент пострадавшие тоже находились на мелководье. Очевидцы происшествия помогли женщинам выбраться на берег. Пострадавших доставили в больницу, к счастью, их жизни ничего не угрожало.