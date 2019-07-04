СМИ сообщили о планах Минтруда сократить список запрещенных для россиянок профессий

Москва, 4 июля. Министерство труда и социальной защиты РФ уменьшит перечень запрещенных для женщин профессий. В шорт-лист ограничений войдут практически 100 видов деятельности.

По данным издания РБК, ссылающегося на проект приказа ведомства, в список войдут 98 видов работ, на которых будет ограничен женский труд. Стоит отметить, что предыдущая версия, ратифицированная почти 20 лет назад, включала 456 запрещенных для россиянок видов работ.

Ожидается, что обновленный список вступит в силу через полтора года — с 2021 года. После этого женщины, в частности, смогут водить фуры, служить на корабле, работать машинистками электричек, слесарями по ремонту транспортных средств, пишет «ФедералПресс».

Однако ведомство оставило под запретом 21 блок производств и работ, среди которых оказались химическое производство, производство цветных и редких металлов, бурение нефтяных скважин, сообщает «Царьград».

Отмечается, что обновленный список будет функционировать в том случае, если по итогам специальной оценки условия труда для работниц отнесены к вредному и опасному.