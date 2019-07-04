Эрдоган назвал грабежом возможный отказ США поставлять F-35

Анкара, 4 июля. Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган назвал грабежом возможный отказ США поставлять в Турцию истребители пятого поколения F-35, сообщил телеканал NTV.

«Если у вас есть клиент, который исправно выплачивает деньги, как вы можете ему не выдать то, что он хочет? Это называется грабежом», — сказал турецкий лидер.

Эрдоган добавил, что Анкара уже заплатила Вашингтону 1,4 миллиарда долларов. Он напомнил, что турецкие летчики прошли обучение, и Вашингтон передал только четыре самолета.

Отношения между Турцией и США обострились в последние месяцы из-за приобретения Анкарой у Москвы зенитных ракетных систем С-400. Американская сторона предупреждала Турцию, что в случае покупки С-400 Вашингтон может перестать поставлять Анкаре истребители F-35.

Соединенные Штаты допустили введение ограничительных мер против Турции. По их мнению, С-400 несовместимы со стандартами НАТО. Однако в турецком министерстве иностранных дел заявили, что российские С-400 будут использоваться независимо от систем альянса. Следовательно, закупка Турцией С-400 не сможет нанести ущерба истребителям F-35, а также не будет раскрывать связанную с ними чувствительную информацию.

На прошедшем в японской Осаке саммите «Большой двадцатки» американский президент Дональд Трамп вырази турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану обеспокоенность из-за покупки из-за покупки С-400.