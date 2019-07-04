Москва, 4 июля. iPhone XI получит «камеру-перевертыш», дизайн iPhone XI без фронтальной камеры слили в Сеть.

Согласно сообщениям, новинка Apple будет безрамочной, ее также лишат фронтальной камеры. По данным в Twitter, новый iPhone получит «камеру-перевертыш», выполняющую роль основной и селфи-камеры одновременно. Похожий механизм уже используется на Asus ZenFone. Он будет внесен в новые смартфоны Oppo и Meitu.

В марте 2019 года в Сети опубликован первый чертеж iPhone XI, по которому можно представить дизайн будущего смартфона. По некоторым данным, появление чертежа нового гаджета от американского производителя электроники Apple произошло случайно — из-за ошибки поставщиков комплектующих для смартфона. На опубликованной картинке в Сети можно определить форму телефона — она будет такой же, как у iPhone X и Xs. Новый смартфон, скорее всего, получит название XI.

Особенностью новинки станет вырез под камеру, в котором будут находиться три модуля. Ранее появилась информация о том, что iPhone XI получит камеру с ультрашироким углом обзора, как у Samsung Galaxy S10.

По другим данным, у гаджета появится функция обратной зарядки. Таким образом, устройство сможет заряжать аксессуары и с помощью Qi. Эксперты предполагают, что при создании iPhone XI разработчики Apple исключат Lightning-разъем для зарядки и поставят USB-C, как это уже было сделало в iPad Pro.

Ранее рендер нового iPhone XI с тремя задними камерами опубликовали в Сети. Apple в 2019 году планирует презентовать сразу три новых моделей смартфонов, одна из которых получит название iPhone XI.

По имеющимся данным, на данном этапе девайс находится на стадии разработки, поэтому говорить о его дизайне и параметрах рано, но на выложенных фото можно заметить некоторые особенности новинки.

Так, по предварительным данным, в верхней части экрана появится вырез. Кроме того, в смартфоне установлена двойная камера, расположенная горизонтально. Официальная презентация нового iPhone запланирована на сентябрь.

Напомним, смартфоны Samsung в рейтинге Роскачества обогнали iPhone. Модели от южнокорейского производителя заняли первые четыре строчки списка.