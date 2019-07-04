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Определен самый бодрящий растворимый кофе в российских магазинах

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Определен самый бодрящий растворимый кофе в российских магазинах

Москва, 4 июля. Эксперты Росконтроля провели исследование растворимого гранулированного кофе на отечественных прилавках и выбрали лучший бодрящий напиток. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что в ходе исследования были протестированы образцы семи брендов: Nescafe, «Жокей», Bonvida, «Каждый день», Auchan, Italica и MacCoffee/FAVORITE. Вся продукция исследовалась более чем по 30 критериям и параметрам, пишет «ФедералПресс».

В результате оказалось, что все проверенные образцы не представляют опасность. Инородные примеси не найдены, а содержание токсичных элементов не превышает норму, сообщает «Вечерняя Москва».

Впрочем, по словам специалистов Росконтроля, продукция трех марок не соответствует наименованию «кофе» и стандарту по содержанию общей глюкозы. В результате «Жокей», Italica и MacCoffee/FAVORITE были занесены в черный список ведомства по причине признаков фальсификации.

Другие образцы рекомендованы к покупке и употреблению. Отмечается, что больше всего кофеина зафиксировано в марках Auchan и Bonvida.

Ранее британские специалисты сообщили, что кофе может оказаться главным оружием в борьбе с ожирением и диабетом.

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Автор: Сергей Петров
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