В Совфеде назвали небрежностью выставку ржавой техники на Дне независимости США

Сенатор Франц Клинцевич назвал небрежным отношение американских властей к празднованию Дня независимости США.

Ранее в Пентагоне прокомментировали сообщения о том, что часть военной техники, выставленной в честь празднования Дня независимости в центре Вашингтона, оказалась ржавой и без стволов.

«Их (машины — Прим. ред.) почистили перед тем, как привезти на Национальную аллею. Не думаю, что этому (внешнему виду техники — Прим. ред.) придавали большое значение», — рассказал представитель Минобороны США РИА Новости.

Отвечая на вопрос, почему в торжественных мероприятиях используется всего шесть единиц не самой новой военной техники, в Пентагоне заявили, что Белый дом попросил именно такие машины. Комментируя ситуацию, член Совета Федерации Франц Клинцевич в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей предположил, что американские власти «возможно, пытались показать какую-то историческую преемственность».

«Сложно судить о том, с чем это связано. Может быть, тут какая-то историческая преемственность, хотя не понятно, какую идеологему они таким образом закладывают. Это также может быть связано с какой-то историей, возможно с событиями в Ираке, Афганистане или Сирии, где, так или иначе, принимала участие их военная техника и личный состав. И, таким образом, через эту старую технику они и попытаются показать какие-то «героические» события своей не очень славной военной истории», — рассуждает сенатор.

Сравнивая американский и российский подходы к использованию военной техники во время торжественных мероприятий, сенатор Клинцевич сообщил, что «в России гости никогда ничего подобного (ржавую технику — Прим. ФАН) не увидят, она всегда будет сверкать и выглядеть как новая».

«Это часть нашей культуры и менталитета. Как бы то ни было, мы всегда пытаемся на праздники надеть новое платье, костюм, почистить обувь, привести свой внешний вид в порядок. И быть всегда торжественными, чтобы своим внешним видом всем показывать праздник. Ну, так бывает у них на Западе, когда они могут прийти на какой-то праздник в старой футболке. Честно говоря, я не очень до конца понимаю и мне сложно судить, с чем это связано. Это какая-то небрежность», — заключил собеседник ФАН.

Ранее стало известно, что две бронемашины «Брэдли», установленные у сцены рядом с мемориалом Авраама Линкольна, оказались совсем не новыми. Под краской, которая местами облупилась, проступают пятна ржавчины, стволы пулеметов сняты, а отверстия заклеены зеленым скотчем.

Идея выставить танки ко Дню независимости появилась у президента США Дональда Трампа еще в 2017 году, после встречи в Париже с французским лидером Эммануэлем Макроном, когда глава Белого дома наблюдал парад в честь Дня взятия Бастилии.