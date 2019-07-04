«Свободная Россия»: обзор деятельности





Название:

Фонд «Свободная Россия» (FreeRussiaFoundation, FreeRussia).

Дата и инициатива основания:

Формально Фонд был основан в Вашингтоне в 2014 году группой российских эмигрантов, но - под эгидой американских спецслужб и влиятельных международных организаций. Цель – создание зарубежного координирующего центра по управлению российскими «активистами» непосредственно Госдепом, без «прокладок» и посредников.

Подчинение:

«Свободная Россия» - плоть от плоти Госдепа, и курируется самыми влиятельными и опытными специалистами по работе с Россией и влиянию на внутреннюю политику других стран.

Председатель совета директоров - Дэвид Крамер, бывший помощник госсекретаря США и экс-глава «Фридом Хаус». Президент – Наталья Арно, бывший координатор Института Маккейна в России. Вице-президенты – Григорий Фролов, проукраинский активист и Владимир Кара-Мурза, параллельно занимающий пост координатора нелегальной организации «Открытая Россия» Михаила Ходорковского.

Декларируемые цели:

Поддержка российских про-демократических движений, проектов, связанных с помощью российским и украинским политическим заключенным и российским эмигрантам, реализация проектов в сфере борьбы с «российской пропагандой», объединение российского сообщества за рубежом, работа с западными экспертными сообществами.

Сотрудничество в США и мире:

Будучи созданной правительством США, «Свободная Россия» имеет плотные связи со всеми ключевыми игроками антироссийского сегмента неправительственных организаций США:

- Freedom House,

- Международный Республиканский Институт (IRI),

- «Открытое общество» Джорджа Сороса,

- Фонд Рокфеллера,

- Human Rights First,

- Институт современной России Павла Ходорковского и др.

Также «Свободная Россия» открыла свои представительства в Киеве, Украина («Дом Свободной России») и в Грузии.

Сотрудничество в России:

«Свободная Россия» имеет налаженные контакты со всеми влиятельными персонами оппозиционного круга, в том числе – благодаря своим партнёрам из прочих американских неправительственных организация. С Free Russia сотрудничали и сотрудничают члены РПР-Парнас, московский фонд «Либеральная миссия», бывший первый заместитель председателя Центробанка РФ Сергей Алексашенко, «Открытая Россия» Ходорковского и другие.

Подрывная деятельность:

- проведение в Киеве тренингов для участников будущих протестов и подрывных действий Action Institute – «курс изучения и практики стратегических ненасильственных действий для активистов, журналистов и всех, кто непосредственно работает в направлении более глубокого аналитического понимания кампаний и движений гражданского сопротивления».

- формирование экспертного давления на медиасферу по вопросам, связанным с национальными интересами России – в частности, публикация «аналитики» о недопустимости открытия «Северного потока-2», «российском вмешательстве в выборы» и т.п.

- работа в роли «мозгового центра» (think tank) по подготовке экспертных докладов стратегической направленности – например, «Сценарии России 2030».

- участие в координационных конференциях российского оппозиции и западных подрывных русофобских сил – таких, как «Путинкон»,

- консультирование властей США по вопросам антироссийской кибербезопасности («Фонд «Свободная Россия» документирует и анализирует наступательные кибер-операции, запланированные, заказанные и проведенные российским правительством против США и их союзников»),

- прямая поддержка и подготовка антироссийских беспорядков в Грузии в июне 2019 года.

28 июня 2019 года Министерство юстиции Российской Федерации внесло фонд «Свободная Россия» в список организаций, деятельность которых нежелательна на территории России.