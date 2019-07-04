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Шойгу назвал основную причину ЧП с глубоководным аппаратом, где погибли моряки-подводники

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Шойгу назвал основную причину ЧП с глубоководным аппартом, где погибли моряки-подводники

Москва, 4 июля. Пожар в аккумуляторном отсеке является основной причиной ЧП с научно-исследовательским глубоководным аппаратом ВМФ РФ, заявил глава Минобороны России Сергей Шойгу. 

Глава оборонного ведомства провел встречу с президентом России Владимиром Путиным, на которой рассказал о причине ЧП на глубоководном судне. 

«Установлена основная причина происшествия – это пожар в аккумуляторном отсеке, и далее он получил некое распространение», — сообщил Шойгу. 

По информации МО РФ, в территориальных водах России 1 июля на научно-исследовательском глубоководном аппарате произошел пожар. В результате случившегося погибли четырнадцать человек. Накануне военное ведомство опубликовало список погибших моряков-подводников.

Шойгу сообщил, что один из погибших моряков вывел из горящего отсека гражданского специалиста, а затем закрыл люк, чтобы пламя не распространилось по аппарату. В МО РФ подчеркнули, что моряки ценой своей жизни ликвидировали очаг возгорания, спасли своих коллег и сохранили судно.

Президент России выразил соболезнования родным и близким погибших. Шойгу сообщил, что все погибшие при пожаре моряки будут представлены к государственным наградам, а их семьям окажут помощь и поддержку.

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Автор: Данила Копп
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