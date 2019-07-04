Пять вопросов про День независимости США. Колонка Николая Старикова

Эксперт Федерального агентства новостей, писатель, общественный деятель Николай Стариков сравнивает события XVIII века, когда была принята Декларация независимости США, с госпереворотом на Украине.

4 июля Соединенные Штаты отмечают свой главный праздник — День независимости.

А давайте вспомним события на Североамериканском континенте того времени и попробуем соотнести их с событиями сегодняшними.

Вопрос первый: что празднуется 4 июля гражданами США?

Итак: 4 июля 1776 года была подписана Декларация независимости. Это означало, что представители 13 колоний Великобритании провозгласили отделение от нее этих самых 13 североамериканских колоний. Как известно, у Британии было (да и есть!) много колониальных территорий. Но в памятный день 4 июля подписали документ об отделении от Лондона не все, а только небольшая группа.

Задаем следующий, второй вопрос: как называются те, кто заявляет об отделении от существующего и признанного другими странами государства?

Ответ на этот вопрос мы многократно слышали из уст сегодняшних американских политиков. Тех, кто на территории Донбасса точно так же решил отделиться от Украины, как колонисты Англии решили отделиться от «Лондонского режима», называют сепаратистами. Значит, те, кто в 1776 году подписал Декларацию независимости, были самыми отъявленными сепаратистами.

Подведем первый итог. Говоря сегодняшним языком международного права, группа людей на территории Великобритании создала новое государство, заявив 4 июля о его создании. И записали в Декларации независимости США: «…Поэтому мы… заявляем, что эти соединенные колонии являются и по праву должны быть свободными и независимыми штатами, что они освобождаются от всякой зависимости по отношению к британской короне и что все политические связи между ними и Британским государством должны быть полностью разорваны…»

Вопрос третий: как в Лондоне оценивали происходящие в Североамериканских колониях события?

Британский король Георг III, который, кстати, был прекрасным семьянином и имел 15 детей, принял решение провести… нет, не Антитеррористическую операцию, ведь терроризм изобретут гораздо позже, а просто навести порядок в своих колониях. Еще до принятия Декларации независимости король назвал восставших против его власти колонистов мятежниками и поручил командующему английскими войсками в североамериканских колониях генералу Гейджу принять решительные меры. Английские подданные в красных мундирах попытались атаковать еще английских же подданных (колонистов) в городе Конкорд рядом с Бостоном, чтобы завладеть ключевой, как им казалось, точкой снабжения.

Вопрос четвертый: к чему привело решение английского короля не договариваться, а начать боевые действия?

В ходе первого же сражения 17 апреля 1775 года, при том самом Конкорде, англичане проиграли, у них были убиты 73 и ранены 174 человека. Потери мятежников достоверно неизвестны, так как цивилизованные англичане их за людей после мятежа уже не считали. Сейчас бы их назвали колорадами и ватниками. Тогда просто мятежниками и смутьянами. В ответ на агрессию Лондона в колониях объявили формирование ополчения, и вскоре, 10 мая, был захвачен английский форт «Тикондерога» в нью-йоркской колонии. Боевые действия разрастались, война началась нешуточная.

Вопрос пятый: что послужило первопричиной бунта колоний?

Парламент Великобритании в 1764 году выпустил «Закон о валюте», запрещавший администрации американских колоний эмиссию своих собственных денег, обязав их платить налоги «лондонской власти» полновесными золотыми и серебряными монетами. То есть первопричина мятежа — в ущемлении прав колонистов! Если бы им запретили вдруг говорить по-английски, мятеж бы вспыхнул раньше и ярче. Вместо того, чтобы законодательно устранить законодательно же созданную причину для недовольства, Лондон принял решение все вопросы «закрыть» грубой силой и поймать руководителей смутьянов, подвергающих королевские решения сомнению и призывающих к бунту. Надо отметить, что были на стороне англичан в этой войне и успехи: в 1776 году король вернул себе Нью-Йорк, освободив его от бунтовщиков. Но в итоге получил ярость своих бывших подданных и непреклонное желание более таковыми не являться.

Иными словами: Декларация независимости США стала прямым следствием целой серии грубейших ошибок, а то и преступных решений лондонской власти. Именно Лондон своими попытками ущемлять интересы колонистов довел их сначала до «бостонского чаепития», потом буквально заставил взять в руки оружие, затем подтолкнул руководство «сепаратистов» конвертировать военные успехи в политическую независимость.

Отметим еще два факта: в целом война продлилась до 1783 года, когда Лондон был вынужден признать новый статус-кво. При этом те, кого Лондон считал, называл своими врагами, разумеется, помогали «сепаратистам» из самопровозглашенного государства США. Мы имеем в виду Францию и Испанию.

А что друзья? Помогли ли те страны, которые могли считаться «друзьями» Великобритании, в том числе, кстати, и Россия при Екатерине II?

Нет, не помогли.

А теперь прочитайте текст еще раз.

Вам не кажется, что вся эта схема, с небольшими поправками, повторилась и повторяется сейчас на Украине?

И главное — напомните представителям современных США, что они 4 июля САМОПРОВОЗГЛАСИЛИСЬ!