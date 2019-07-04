Москва, 4 июля. Ученые назвали напиток, который препятствует развитию онкологических заболеваний, а также диабета. Испанские исследователи из Университета Гранады и Мадридского университета проанализировали 14 работ. Все они были посвящены роли молока и продуктов на его основе на здоровье человека, в частности специалисты проверили влияние продуктов на профилактику хронических заболеваний.

Как пишет издание Medicalxpress, назван напиток, препятствующий раку и диабету, эксперты пришли к выводу, что умеренное употребление молока с низкой жирностью снижает риск метаболического синдрома, а также диабета второго типа. Выяснилось, что пьющие молоко и молочные продукты люди реже подвержены развитию колоректального рака и рака мочевого пузыря.

Специалисты подчеркнули, что у пожилых людей молоко снижает риск развития саркопении (возрастного атрофического дегенеративного изменения скелетной мускулатуры). Они добавили, что молоко не поможет избежать остеопоротического перелома или перелома бедра, однако уменьшает риск перелома позвонков.

Ранее британские ученые рассказали об опасности молока для человека. Врачи провели исследование и пришли к выводу, что молоко опасно для здоровья человека. По словам ученых, в тех странах, где люди пьют много молочной продукции, зарегистрировано больше всего переломов.

Эксперты из Британии указали на то, что молоко полезно для детей, поскольку благодаря ему укрепляются кости, однако после 20 лет употреблять этот напиток необходимо с предельной осторожностью. По словам экспертов, с возрастом у человека прекращает работать ген, отвечающий за переработку лактозы.

Врач-диетолог Георгий Лебеденко, коровье молоко можно заменить безлактозным. Также эксперт отметил, что вреда здоровью не наносят йогурты, творог и разные сыворотки.

Ранее научные сотрудники из Королевского колледжа Лондона заявили, что жирное молоко предотвращает раннюю смерть. Кроме того, по их словам, такое молоко может защитить сердце.

Исследование показало, что у людей, которые употребляли три порции жирного молока, масла, сыра или йогурта, на четверть снижалась вероятность ранней смерти по сравнению с теми, кто ел менее половины порции в день.

Большинство диетологов советуют людям, решившим сбросить вес, полностью отказаться от калорийной пищи, особенно — от молочных продуктов и красного мяса. Однако последние результаты говорят о том, что калорийная пища помогает предотвращать сердечнососудистые заболевания