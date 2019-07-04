Ученые разработали новый способ защиты машины от аварий

Москва, 4 июля. Ученые Национального исследовательского Томского политехнического университета и Иркутского национального исследовательского технического университета придумали новый способ, который позволяет защитить автомобиль от ДТП. Соответствующие результаты опубликованы в «IOP Conference Series: Materials Science and Engineering».

Доцент отделения контроля и диагностики Инженерной школы неразрушающего контроля и безопасности НИ ТПУ Борис Мойзес рассказал, что удалось создать специальный вибрационный стенд, предназначенный для имитации тряски. Он повысит надежность и безопасность работы оборудования транспортных средств.

Стенд работает на основе гидравлического привода для определения виброустойчивости элементов технологического оборудования. Его концепцию предложил профессор ИрНИТУ Анатолий Нижегородов, а для регистрации параметров вибрации применена разработка ученых ТПУ под руководством доцента Алексея Гаврилина.

Отмечается, что во время работы любого оборудования имеют место быть случайные вибрации, которые приводят к износу и разрушению деталей автомобиля, поэтому важно повысить виброустойчивость. Ученые подчеркивают, что ввиду простоты управления и надежности эксплуатации широкое распространение в конструкциях вибрационных стендов получил гидравлический привод. Научный коллектив намерен заняться разработкой конструкторской документации для стенда.

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