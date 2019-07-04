Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Новороссия

Заминированный лес горит в Донбассе

57
0 Оставить комментарий

Заминированный лес горит в Донбассе

Луганск, 4 июля. Пожар произошел на территории лесничества в Луганской области Украины, горит лесной массив на заминированной территории, произошел взрыв, один человек получил ранения. Об этом в четверг сообщила пресс-служба государственной службы страны по чрезвычайным ситуациям.

По данным украинского ведомства, неподалеку от населенного пункта Колесниковка Станично-Луганского района на территории лесничества произошло возгорание леса. Общая площадь возгорания составляет 20 гектаров.

Отмечается, что в настоящее время ликвидация огня невозможна, поскольку «данная территория заминирована».

Согласно информации пресс-службы, в ходе работ по локализации пожара прогремел взрыв, в результате ранение руки получил тракторист.

В настоящее время саперы проводят работы по разминированию местности, уточнили в Госслужбе по ЧС.

По состоянию на 07.00 (время совпадает с московским) четверга на место пожара направили 110 человек и 15 единиц специальной техники.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) понесли новые потери при попытке атаковать Донецкую народную республику.

infox - new
Автор: Сергей Петров
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров