Заминированный лес горит в Донбассе

Луганск, 4 июля. Пожар произошел на территории лесничества в Луганской области Украины, горит лесной массив на заминированной территории, произошел взрыв, один человек получил ранения. Об этом в четверг сообщила пресс-служба государственной службы страны по чрезвычайным ситуациям.

По данным украинского ведомства, неподалеку от населенного пункта Колесниковка Станично-Луганского района на территории лесничества произошло возгорание леса. Общая площадь возгорания составляет 20 гектаров.

Отмечается, что в настоящее время ликвидация огня невозможна, поскольку «данная территория заминирована».

Согласно информации пресс-службы, в ходе работ по локализации пожара прогремел взрыв, в результате ранение руки получил тракторист.

В настоящее время саперы проводят работы по разминированию местности, уточнили в Госслужбе по ЧС.

По состоянию на 07.00 (время совпадает с московским) четверга на место пожара направили 110 человек и 15 единиц специальной техники.

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