Стало известно, где отдыхают звезды российского шоу-бизнеса этим летом

Москва, 4 июля. В начале лета многие звезды российского шоу-бизнеса и спортсмены отправились в отпуск. Одни полетели в экзотические страны и к морю, другие отправились на дачу.

Журналистка Ксения Собчак отправилась в путешествие в Узбекистан. Ведущая заявила, что «Узбекистан — удивительная культура» и поблагодарила страну за теплый прием.

Хоккеист «Лос-Анджелес Кингз» Илья Ковальчук этим летом впервые побывал в Бразилии. Профессиональный спортсмен отметил, что «это очень гостеприимная страна» и там «вкусно, красиво и везде футбол».

В Соединенные Штаты полетели ведущая Лера Кудрявцева с мужем, хоккеистом Игорем Макаровым и певица Ани Лорак. Кудрявцева и Макаров праздновали шестую годовщину свадьбы в Майами, а Ани Лорак была в Нью-Йорке.

Популярностью у отечественных звезд пользуются европейские страны. Шоумен Александр Ревва вместе с женой отправился в итальянскую Тоскану, а певец Денис Клявер полетел в немецкий Ахен.

Историк моды Александр Васильев предпочитает отдых на даче, которая находится у него в Литве. Он гордится фамильным имением и делится с подписчиками хорошими новостями.

«Наш сад при 35 градусной жаре заметно похорошел. Смесь ярких ароматов жасмина и пионов делают сад похожим на парфюмерную лавку во Флоренции. Трудно не радоваться», — написал Васильев в Instagram.

Российский курорт предпочли певец Олег Газманов и хоккеист Кирилл Капризов. Газманов полетел в Херсонес. По его мнению, это удивительное место силы и колыбель православия. Капризов в свою очередь выставил фото с Алтая, подписав его: «В хорошем месте, в хорошей компании».