Роскачество обнаружило токсичные женские спортивные футболки

Москва, 4 июля. Роскачество проверило спортивные женские футболки 14 различных брендов. Оказалось, что четыре производителя обрабатывают одежду токсичными веществами.

В исследовании участвовали как российские торговые марки, так и иностранные бренды. Для изучения специалисты выбрали образцы разной ценовой категории. Самая дешевая женская спортивная футболка стоила 699, а самая дорогая — 3790 рублей за штуку. Одежду проверяли на токсичность, воздухонепроницаемость и гигроскопичность. Также устанавливалось время впитывания и высыхания влаги.

Оказалось, что всем нормам соответствуют только пять образцов, причем лишь один из них был произведен под российской торговой маркой. Именно последний сможет получить Знак качества. Отмечается, что ткань всех футболок, к которым не возникло вопросов у экспертов Роскачества, состояла из полиэфирных волокон, либо из полиэфира (полиэстера) с эластаном или спандексом (полиуретановые волокна).

Среди четырех образцов, уровень токсичности которых превысил допустимые показатели, только один производитель указал на маркировке, что товар обработан биоцидом. Обычно это вещество применяют для защиты от плесени. Биоцид неопасен для человека, однако может повлиять на индекс токсичности. Другие производители никакой информации о подобных веществах потребителю не предоставили.

Зато эксперты не обнаружили ни в одном образце опасный формальдегид, сообщает «Вечерняя Москва». Это вещество может спровоцировать болезни сердечно-сосудистой и дыхательной системы.

Помимо токсичности, Роскачество нашло и другие нарушения. Так, футболка одного бренда оказалась плохо вентилируемой. Еще два образца продемонстрировали неустойчивость окраски ткани к поту. При этом товары всех брендов прошли испытания на устойчивость ткани к стирке, дождю и глажке, сообщает KP.RU. Кроме того, маркировка футболок четырех торговых марок оказалась недостоверной.

Полный список производителей, к образцам которых возникли претензии у экспертов, можно увидеть на сайте Роскачества.