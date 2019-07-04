Военные делегации РФ и КНДР в Пхеньяне обсудили двустороннее сотрудничество

Пхеньян, 4 июля. Глава Минобороны КНДР генерал армии Но Гван Чхоль и заместитель министра обороны России генерал-полковник Александр Фомин обсудили реализацию плана двустороннего сотрудничества военных ведомств двух стран на встрече в северокорейской столице.

По словам руководителя Минобороны КНДР, визит военной делегации РФ проходит в знаменательный период, когда под пристальным вниманием высших лидеров двух стран корейско-российские дружеские отношения с каждым днем все больше развиваются.

Но Гван Чхоль назвал визит российской стороны важным моментом демонстрации неразрывной силы корейско-российской дружбы.

Фомин выразил благодарность Но Гван Чхолю за приглашение посетить КНДР. Он сообщил, что у военных ведомств двух государств есть совместный план сотрудничества.

Ранее заместитель главы военного ведомства РФ Фомин обсудил укрепление отношений Москвы и Пхеньяна с северокорейским коллегой Ким Хен Реном, а также посетил демонстрационные выступления корейских военных специальных подразделений.