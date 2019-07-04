В Минздраве объяснили рост числа смертей в машинах скорой помощи

Москва, 4 июля. Около 6,8 тысяч человек скончались в машинах скорой помощи в России в 2018 году. Об этом свидетельствуют данные исследования ЦНИИ организации и информатизации здравоохранения при министерстве здравоохранения России.

Этот показатель на 24% выше цифр 2009 года, когда смертность составляла 5,5 тысяч человек. Материалы исследования оказались в распоряжении RT. По данным Минздрава, повышение количества умерших в автомобилях скорой помощи связано с тем, что медики стали быстрее добираться до пациентов. Так, процент вызовов со временем прибытия к пациенту менее чем за 20 минут по отношению к общему числу вызовов вырос до 89,4% в минувшем году, а в 2009 году показатель был равен 82,5%.

В министерстве обратили внимание на тот факт, что если раньше пациенты в тяжелом и крайне тяжелом состоянии умирали до приезда скорой помощи, то в настоящее время медики успевают начать оказывать помощь людям и доставить их в стационар.

«Однако часть пациентов в тяжелом и крайне тяжелом состоянии все же умирают на этапе медицинской эвакуации в автомобиле скорой медицинской помощи», — объяснили статистику в министерстве здравоохранения России.

Согласно данным исследования, в общей сложности в 2018 году бригады скорой помощи выехали к пациентам почти 44 миллиона раз. Безрезультатными оказались около 5% из них. В данном случае речь идет о ложных вызовах, отсутствии пациента по указанному адресу или его смерть до приезда сотрудников скорой помощи.

Ранее врачи-онкологи назвали способы выявления рака на ранней стадии и рассказали о том, какие анализы лучше сдать во время общей диспенсеризации. По словам специалистом, важно не забывать проходить самые простые обследования. В частности, УЗИ брюшной полости и малого таза, фиброгастроскопию. А женщинам необходимо посещать маммолога.