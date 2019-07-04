Москва, 4 июля. Разведывательный корабль Dupuy de Lôme ВМС Франции вошел в акваторию Черного моря. Об этом говорится на сайте, который отслеживает прохождение судов через пролив Босфор.

По данным Bosphorus Observer, французский корабль-разведчик вошел в Черное море, Dupuy de Lôme предназначен для ведения радиоэлектронной разведки. Оборудование корабля включает в себя две навигационные РЛС, станции спутниковых систем связи. Кроме того, на военном корабле есть станция предупреждения о радиолокационном облучении и идентификации, а также комплексы радио- и радиотехнической разведки.

Как отмечают эксперты, техника позволяет находить, пеленговать и проводить технический анализ излучений различных радиолокационных станций. Кроме того, французские военные могут прослушивать сигналы систем связи (включая спутниковые).

В мае разведывательный корабль HMS Echo H87 Военно-морской службы Великобритании прибыл в Одессу. Британский корабль вошел в Черное море еще 20 апреля. Пять дней HMS Echo H87 провел в румынском порту Констанца, а затем с 30 апреля по 3 мая находился в грузинском Батуми.

Британский разведчик HMS Echo H87 принят на вооружение флота Королевства в 2003 году. Длина корабля составляет 91 метр, ширина – 17 метров. На борту HMS Echo H87 находятся 72 человека.

Ранее два корабля ВМС Соединенных Штатов прошли в непосредственной близости от спорных островов Спратли в Южно-Китайском море.

В марте в Черное море вошли фрегаты ВМС Нидерландов, Канады и Испании. Ранее объединенное морское командование Альянса рассказало о пребывании в регионе нескольких кораблей для проведения военных учений и отработки взаимодействия с партнерами из Грузии и Украины.

По словам директора Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрия Родионова, он надеется, что действия НАТО в Черноморском регионе сведутся к «бряцанию оружием», а также напомнил военному руководству альянса о судьбе американского эсминца «Дональд Кук», в 2014 году впервые зашедшем в акваторию Черного моря.

14 апреля 2014 года «Дональд Кук», будучи в акватории Черного моря, был полностью оглушен и ослеплен комплексом радиоэлектронной борьбы «Хибины», установленным на российском Су-24. После этого Су-24 сымитировал 12 ракетных атак на эскадренный миноносец ВМС Соединенных Штатов, не имея при этом бомб и ракет на своем борту.

Ранее ФАН сообщало, что пуск «Калибров» подлодкой ВМФ РФ от причала стал неприятным сюрпризом для НАТО.