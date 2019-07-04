Путин объяснил, как разрешить «нездоровую ситуацию» в мировых отношениях

Москва, 4 июля. По мнению президента России Владимира Путина, система безопасности на планете должна быть единой и неделимой, для этого необходимо отказаться от архаичных концепций сдерживания и блоковой философии.

Размышлениями на тему, в преддверии сегодняшнего визита на Апеннинский полуостов, российский лидер поделился в интервью итальянской газете Corriere della Sera, сообщает ТАСС.

«Система безопасности должна быть единой и неделимой Для того чтобы преодолеть нынешнюю нездоровую ситуацию, необходимо отказаться от архаичных, времен холодной войны, концепций сдерживания, блоковой философии», — заявил Путин.

По мнению российского президента, подобного рода система безопасности в своей концепции должна опираться на зафиксированные в Уставе ООН и Хельсинкском заключительном акте основополагающие принципы межгосударственного общения.

Речь идет о глобальном неприменении силы, а также в невмешательстве во внутренние дела независимых государств, мирном и политическом урегулированим возникающих споров.

«Мы всегда открыты к совместной работе с западными партнерами по противодействию реальным вызовам и угрозам безопасности, включая международный терроризм, наркотрафик, киберпреступность», — констатировал Путин.

Напомним, что ранее российский президент в интервью газете Corriere della Sera заявил, что Москва не ведет гонку вооружений и не собирается в нее втягиваться, что видно из расходов на оборону.

Кроме того Владимир Путин рассказал о рабочих планах на ближайшие пять лет, а также о том, чем намерен заниматься после 2024 года.