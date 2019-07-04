Путин назвал причину медленной реализации планов по развитию России

Москва, 4 июля. Президент РФ Владимир Путин рассказал, почему некоторые намеченные планы по развитию России реализуются не так быстро, как хотелось бы.

«Возникают и непредвиденные препятствия, сложности, шероховатости», — рассказал глава государства в интервью газете Corriere della Sera, которое он дал в преддверии поездки в Италию и Ватикан.

Отвечая на вопрос, почему при высоком уровне политической поддержки планы по развитию РФ реализуются довольно медленно, Владимир Путин отметил, что Россия часто сталкивается с такими экономическими реалиями, как колебания цен на нефть, газ и металлы, и дело здесь не «в процентах голосов на выборах». Глава государства подчеркнул, что несмотря на «внешние ограничители», российские власти ведут взвешенную политику, что обеспечивает стабильность макроэкономической ситуации и не позволяет расти уровню безработицы в стране. Кроме того, в России реализуются национальные проекты, целью которых является повышение качества жизни граждан, а также прорывное развитие ключевых отраслей экономики и социальной сферы.

«Главное — надо во многом измениться самим людям, осознать необходимость перемен, свое место в этих процессах, включиться в общую работу», — отметил Путин.

По словам президента РФ, каждый должен «прочувствовать, что мир вокруг стремительно меняется».

Глава государства обратил особое внимание на проект «Россия — страна возможностей». Эта программа позволяет россиянам проявить себя в госуправлении, бизнесе и других ключевых сферах, а также достичь личностного роста.

«Словом, уверен, что, опираясь на энергию, свободу, инициативу граждан, мы обязательно достигнем целей, которые ставим перед собой», — заключил Владимир Путин.

Ранее глава государства рассказал о рабочих планах на ближайшие годы. Отвечая на вопрос, собирается ли он уйти из политики после 2024 года, Путин отметил, что говорить об этом еще рано, поскольку его ждут впереди «пять лет напряженной работы».