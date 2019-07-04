Хартум, 4 июля. Военные власти Судана и оппозиционное движение страны договорились об освобождении манифестантов, которые были задержаны в ходе прошедших 30 июня массовых акций протеста. Об этом рассказал представитель Африканского союза, который присутствовал на переговорах в Хартуме в качестве посредника.

По данным телеканала Al Arabiya, военный совет Судана и оппозиция договорились об освобождении задержанных в ходе протестов. Источник уточнил, что об этом договорились военные и лидеры основной оппозиционной силы Судана — альянса «За свободу и перемены».

Кроме того, они договорились по ряду других вопросов, содержание которых не раскрывается. Диалог между оппозицией и представителями армии продолжится вечером в четверг.

Напомним, крупнейший оппозиционный Альянс «За свободу и перемены» и управляющий Военный совет обменялись взаимными обвинениями. Так, Военный совет заявил, что не возражает против мирного характера протестных выступлений, но в случае гибели людей «вся ответственность ложится на альянс». Оппозиционные силы, в свою очередь, отметили, что «марш миллионов» будет носить «исключительно мирный характер». Оппозиция при этом возложила на армию ответственность за возможные жертвы, призвав силовые структуры защитить демонстрантов.

Глава Военного совета Абдель Фаттах аль-Бурхан ранее уже заявлял, что «армия стоит на стороне народа и готова немедленно передать власть в стране избранным представителям».

Ранее военный совет Судана возложил ответственность за протесты на оппозицию. Переходный военный совет сделал заявление по поводу протестов в стране. ПВС возложил ответственность за демонстрации, во время которых пострадали люди, на оппозиционную коалицию «Силы декларации за свободу и перемены» (СДСП).

В видеозаявлении Переходного военного совета, опубликованном в Twitter, говорится, что ПВС стремился к переговорам с СДСП. Однако оппозиционные силы Судана не пошли на встречный шаг и устроили демонстрации.

30 июня Хартуме прошли массовые протесты. Власти Судана обвинили оппозицию в провокациях и заявили, что СДСП пытается развязать гражданскую войну в стране.

Во время протестов пострадали четыре человека, пытавшиеся напасть на солдат с оружием. При этом военные и полиция не предпринимали никаких действий против демонстрантов, пока не возникала явная угроза.

Отметим, что оппозиция заранее анонсировала проведение «марша миллионов» в Судане, главной целью которого стал призыв к ПВС немедленно передать власть гражданским силам. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya. По его информации, политические движения предварительно заявили, что во время данной провокационной акции не будут нести ответственность за возможные жертвы.

11 апреля в Судане произошел военный переворот, в результате которого президент Омар аль-Башир был отстранен от должности. На время переходного периода власть в стране взял в свои руки Военный совет, который будет управлять государством до проведения выборов. Сейчас ПВС стремится укрепить слабые места в сфере безопасности и экономики Судана, однако постоянные атаки оппозиции замедляют политическое урегулирование в стране. На протяжении длительного времени Военный совет пытается наладить конструктивный диалог с оппозицией, однако та не принимает никаких компромиссов.