Москва, 4 июля. Киностудия Walt Disney выбрала на роль Ариэль для игрового ремейка культового мультфильма «Русалочка» 1989 года 19-летнюю темнокожую певицу Холли Бэйли. Об этом компания объявила в своем аккаунте в Twitter.

Темнокожую актрису выбрали на роль русалочки в новом фильме Disney. Бэйли прославилась, исполняя RnB композиций в составе группы Chloe x Halle. Она получила в этом году престижную награду «Грэмми» в номинации «Лучший новый артист». При этом роль Ариэль для Бэйли станет дебютной.

Девушка отреагировала на новость и написала в своем Twitter: «Мечты сбываются». Известно, что в ремейке также снимутся звезда фильма «Комната» Джейкоб Трембл в роли друга Ариэль Флаундера и дважды номинированная на «Оскар» Мелисса Маккарти, которая сыграет роль главной злодейки мультфильма морской ведьмы Урсулы.

Just Announced: Halle Bailey has been cast in the upcoming live-action reimagining of The Little Mermaid. https://t.co/YnLAdbZSmN pic.twitter.com/Y4B0ZKfuIr — Disney (@Disney) July 3, 2019

Ранее сообщалось, что компания Disney научила нейросеть снимать мультфильмы. Инженеры компании Disney Research разработали алгоритм, который умеет снимать короткие анимационные видео по текстовому сценарию.

Как объяснили специалисты, нейросеть может распознавать текст сценария. Искусственный интеллект сопоставляет его с соответствующей 3D-моделью из своей библиотеки. После этого он «снимает» анимированный фильм.

Как говорится на портале arXiv.org, подобные технологии существовали и ранее, но для их работы требовалось разрабатывать специальный сценарий в виде схем. Алгоритм, предложенный Disney, позволяет работать с обычными текстами. Единственным требованием сервиса является грамматическая корректность.

Ранее студенты научили нейросеть создавать мемы. Алгоритм обучается на основе данных, полученных из Сети, и копирует общие слоты для большей схожести с оригиналами. В результате у нейросети не всегда получается удачно подобрать картинку или текст.

Кроме того, студенты Стэнфордского университета провели эксперимент, в котором приняли участие 20 случайных добровольцев. Их задачей была оценка реальных мемов и мемов нейросети. Как заявили студенты, проводившие эксперимент, голоса добровольцев разделились поровну.

Такой показатель свидетельствует о том, что нейросети удалось достичь высокого уровня в плане создания мемов, сделав их практически идентичными тем, которые придумали сами люди.

Как пишет «Газета.ru», Disney запустит стриминговый сервис в ноябре 2019 года.