Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Темнокожую актрису выбрали на роль русалочки в новом фильме Disney

639
0 Оставить комментарий

Темнокожую актрису выбрали на роль русалочки в новом фильме Disney

Москва, 4 июля. Киностудия Walt Disney выбрала на роль Ариэль для игрового ремейка культового мультфильма «Русалочка» 1989 года 19-летнюю темнокожую певицу Холли Бэйли. Об этом компания объявила в своем аккаунте в Twitter.

Темнокожую актрису выбрали на роль русалочки в новом фильме Disney. Бэйли прославилась, исполняя RnB композиций в составе группы Chloe x Halle. Она получила в этом году престижную награду «Грэмми» в номинации «Лучший новый артист». При этом роль Ариэль для Бэйли станет дебютной.

Девушка отреагировала на новость и написала в своем Twitter: «Мечты сбываются». Известно, что в ремейке также снимутся звезда фильма «Комната» Джейкоб Трембл в роли друга Ариэль Флаундера и дважды номинированная на «Оскар» Мелисса Маккарти, которая сыграет роль главной злодейки мультфильма морской ведьмы Урсулы.

Ранее сообщалось, что компания Disney научила нейросеть снимать мультфильмы. Инженеры компании Disney Research разработали алгоритм, который умеет снимать короткие анимационные видео по текстовому сценарию.

Как объяснили специалисты, нейросеть может распознавать текст сценария. Искусственный интеллект сопоставляет его с соответствующей 3D-моделью из своей библиотеки. После этого он «снимает» анимированный фильм.

Как говорится на портале arXiv.org, подобные технологии существовали и ранее, но для их работы требовалось разрабатывать специальный сценарий в виде схем. Алгоритм, предложенный Disney, позволяет работать с обычными текстами. Единственным требованием сервиса является грамматическая корректность.

Ранее студенты научили нейросеть создавать мемы. Алгоритм обучается на основе данных, полученных из Сети, и копирует общие слоты для большей схожести с оригиналами. В результате у нейросети не всегда получается удачно подобрать картинку или текст.

Кроме того, студенты Стэнфордского университета провели эксперимент, в котором приняли участие 20 случайных добровольцев. Их задачей была оценка реальных мемов и мемов нейросети. Как заявили студенты, проводившие эксперимент, голоса добровольцев разделились поровну.

Такой показатель свидетельствует о том, что нейросети удалось достичь высокого уровня в плане создания мемов, сделав их практически идентичными тем, которые придумали сами люди.

Как пишет «Газета.ru», Disney запустит стриминговый сервис в ноябре 2019 года. 

infox - new
Автор: Алия Садыкова
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров