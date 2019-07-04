В Пентагоне объяснили «неприглядный» внешний вид бронемашин в Вашингтоне

Вашингтон, 4 июля. В Пентагоне заявили, что не придают огромного значения внешнему виду бронетехники, которую выставят в американской столице в рамках празднования Дня независимости.

В преддверии национального праздника рядом с мемориалом Авраама Линкольна установили две боевые машины «Брэдли» (M2 Bradley). Они «неприглядного» вида: не новые, краска местами облупилась, проступает ржавчина. Стволы 25-миллиметровых пушек отсутствуют.

На вопрос, почему всего будет лишь шесть боевых машин и точно не новых, в военном ведомстве Штатов ответили: «Белый дом попросил именно их».

«Было решено представить эти машины. Их почистили перед тем, как доставить на Национальную аллею», — передает РИА Новости слова пресс-службы оборонного ведомства.

Планируется, что на празднике выступит глава Белого дома Дональд Трамп. Ожидается, что его речь будет посвящена «силе американской армии». В момент его речи над центром столицы должны будут пролететь боевые самолеты и вертолеты, в том числе истребитель F-35 и президентский «борт».

Напомним, американский лидер мечтает о демонстрации военной техники с 2017 года. Трамп захотел провести такой парад после встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Париже, где прошел парад в честь Дня взятия Бастилии.

Сначала хозяин Белого дома собирался провести масштабный парад с военной техникой 4 июля прошлого года, потом в День ветеранов 11 ноября, но до сих пор это не сделал.