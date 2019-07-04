Рассекречены документы о деятельности партизан в годы Великой Отечественной войны

Москва, 4 июля. Главный архив российской столицы рассекретил 51 документ о партизанском движении в годы Великой Отечественной войны. Об этом в четверг сообщает пресс-служба ведомства.

По данным пресс-службы, для беспрепятственного пользования стали доступны тайные материалы, в которых рассказывается о развитии движения и деятельности подпольных организаций в Клинском, Истринском и Краснополянском районах Подмосковья в период с 1941 года по 1942 год, передает РИА Новости.

Отмечается, что с начала текущего года в учреждении рассекретили 29,5 тысячи документов, в которых обнаруживаются новые исторические факты.

Ранее оборонное ведомство Российской Федерации к 75-летней годовщине полного освобождения белорусской столицы от фашистской блокады рассекретило документы, связанные с этой датой. В мультимедийном отделе «Из Минска виделся Берлин» были размещены исторические документы из фондов Центрального архива министерства обороны — директивы, донесения, приказы, письма, наградные документы и газетные заметки. Кроме того, 22 июня Минобороны России обнародовало рассекреченные документы о защите Брестской крепости.