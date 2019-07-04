Путин заявил, что Россия имеет волю к договоренностям по контролю за вооружениями

Москва, 4 июля. Президент России Владимир Путин рассказал, что Москва располагает политической волей к достижению договоренностей в сфере контроля за вооружениями.

С заявлением на тему российский лидер в преддверии сегодняшнего визита на Апеннинский полуостров поделился в интервью итальянской газете Corriere della Sera, сообщает РИА Новости.

«Достижение конкретных договоренностей в сфере контроля за вооружениями послужит укреплению международной стабильности. Россия располагает политической волей к подобной работе. Теперь дело за США», — уточнил президент России.

Как добавил Владимир Путин, в том числе об этом шла речь в ходе разговора с американским президентом Дональдом Трампом на саммите «большой двадцатки» в Японии.

«В октябре прошлого года Россия предложила США принять декларацию о «неприемлемости ядерной войны» и признания ее разрушительных последствий. На сегодняшний день реакции с американской стороны не последовало», — констатировал российский лидер.

Как сообщает RT, в ходе визита в Италию Владимир Путин проведет переговоры с президентом Серджо Маттареллой и премьер-министром Джузеппе Конте, а также встретится с папой Римским Франциском.

Напомним, что ранее президент России в интервью итальянской газете Corriere della Sera заявил, что, несмотря на снятие обвинений, введенных из-за якобы «вмешательства» РФ в выборы США, санкции против нашей страны продолжают действовать.

Кроме того, Путин назвал отношения России и Италии особенными, что позволило двум государствам сохранить сотрудничество на высоком уровне даже в условиях рестрикций и ответных ограничений.

Также в беседе с итальянскими журналистами российский лидер призвал отказаться от «блоковой философии» для преодоления нездоровой ситуации в системе мировой безопасности.