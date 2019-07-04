Рим, 4 июля. Россия не ведет гонку вооружений и не собирается в нее втягиваться, что видно из расходов на оборону, об этом рассказал президент РФ Владимир Путин. По его словам, Москве нужны гарантии безопасности.

В интервью итальянской газете Corriere della Sera Путин подчеркнул, что расходы России на вооружение намного меньше бюджета на эту сферу других стран. Он предложил сравнить: Россия тратит на армию около 48 миллиардов долларов, а США — более 700 миллиардов долларов. Путин заявил, что Россия не даст втянуть себя в гонку вооружений.

«И где эта гонка вооружений? Мы не дадим втянуть себя в подобную гонку, но мы должны гарантировать собственную безопасность», — подчеркнул президент.

Накануне Путин подписал закон о приостановке ДРСМД. В документе указано, что решение о возобновлении Россией действия ДРСМД принимается президентом. Путин подписал документ в среду, он вступает в силу со дня подписания.

Ранее президент России Владимир Путин отреагировал на решение США по ДРСМД, заявив, что Москва не будет втягиваться в затратную гонку вооружений.

2 февраля Путин провел встречу с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым и министром обороны страны Сергеем Шойгу, чтобы обсудить решение США выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

«Хочу обратить ваше внимание на то, что мы не должны и не будем втягиваться в затратную для нас гонку вооружений», — призвал российский президент.

Путин попросил главу военного ведомства разработать предложения по ответу Москвы на действия Вашингтона. Президент добавил, что эти работы должны быть проведены в рамках имеющихся бюджетных назначений.

Напомним, именно Россия внесла в Генассамблею ООН проект резолюции по сохранению ДРСМД. Параллельно министр обороны РФ Сергей Шойгу направил Вашингтону предложение обсудить разногласия по условиям соблюдения договора, но в течение суток Москвы не дождалась «даже формальной реакции» на него.

В правительстве России истолковали это как нежелание США идти на аргументированный и профессиональный диалог.

СССР и США подписали ДРСМД в 1987 году. Стороны обязались уничтожить все комплексы крылатых и баллистических ракет наземного базирования средней (1000–5500 км) и малой (500–1000 км) дальности, а в будущем не производить, не испытывать и не развертывать их.

В начале декабря в Госдепе США заявили, что выйдут из ДРСМД, если Россия в течение 60 дней не вернется к исполнению договора. По мнению Вашингтона, РФ нарушает условия договора, используя ракету 9М729 комплекса «Искандер-М». Американская сторона обосновывает свое решение тем, что Москва якобы нарушает условия ДРСМД. РФ неоднократно подчеркивала, что все обвинения являются голословными.

При этом президент США Дональд Трамп заявил, что причиной выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности якобы были «неоднократные нарушения со стороны России». Об этом он рассказал во время ежегодного обращения к конгрессу США о положении дел в стране.

По словам американского лидера, не исключена возможность выработки другого соглашения Между Россией и США по контролю над вооружениями, которое бы включало Китай.