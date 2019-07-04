Путин назвал условия переговоров с Зеленским. События дня. ФАН-ТВ

Путин поставил условия Зеленскому Президент России Владимир Путин накануне визита в Рим пообщался с итальянскими журналистами. Главной темой беседы стала роль нашей страны в международных отношениях. По словам российского лидера, наша страна сталкивается с безосновательными обвинениями: среди них якобы вмешательство в американские и европарламентские выборы, причем под этим предлогом до сих пор действует ряд антироссийских санкций. Вместе с этим Владимир Путин заявил, что готов к диалогу с Украиной, если ее президент Владимир Зеленский выполнит предвыборные обещания, а также перестанет называть жителей Донбасса сепаратистами. Отметим, что в ходе своего визита на Апеннины Путин проведет переговоры с премьер-министром Италии Джузеппе Конте, президентом Серджо Маттареллой и другими коллегами.

Извержение Стромболи Стихия разбушевалась на итальянском острове Стромболи. Здесь пробудился одноименный вулкан и подверг немалой опасности туристов. Очевидцы рассказали, что извержение началось после серии взрывов — они сопровождались потоками лавы и дождем из раскаленных камней. По данным местных СМИ, от стихии пострадали два человека — один из них погиб. В момент происшествия он находился на склоне вулкана. На остров уже прибыли пожарные и спасатели, готовые эвакуировать всех желающих. Сейчас на Стромболи может находиться порядка 100 местных жителей и туристов.

Бедствие в Иркутской области А вот стихия в Иркутской области уже признана чрезвычайной ситуацией федерального масштаба. Соответствующий документ подписал президент России Владимир Путин. Он поручил выделить дополнительные средства для помощи местному населению и направить в регион еще больше военных. Напомним, что жертвами наводнений в Иркутской области стали уже 20 человек, причем еще 15 числятся пропавшими без вести. Водой затопило около 10 тыс. жилых домов и 100 населенных пунктов. Ущерб от бедствия, по предварительным оценкам, составил не менее 29 млрд рублей.