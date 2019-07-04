Британские СМИ восхитились откровенной фотосессией искалеченной мужем Грачевой

Лондон, 4 июля. Британские СМИ восхитились откровенной фотосессией россиянки Маргариты Грачевой, которую искалечил муж, лишив кистей обеих рук. Материалы о жительнице Серпухова опубликовали таблоиды Daily Star, Mirror и Daily Mail.

Так, издание Daily Star назвало Грачеву «храброй», поскольку девушка поделилась с пользователями соцсетей страхом, что «она теперь не привлекательна», и выложила снимки, на которых предстала в сексуальном образе. А британский таблоид Mirror отмечает, что россиянка завоевала поклонников по всему миру. Daily Mail в своем материале обращает внимание на огромную поддержку, которую получила Грачева в комментариях, разместив откровенные фотографии в своих соцсетях.

Также британские издания перевели для своих читателей текст, которым изувеченная мужем россиянка сопроводила опубликованные снимки. Грачева рассказала, что ей еще сложно принимать себя до конца, поскольку из девушки, у которой практически «не было изъянов», она «превратилась в девушку без руки и с множеством шрамов на левой руке и ноге», пишет «Газета Кемерова».

«Но сексуальность — это же не только внешний вид, длина ног, волос, родинка в пикантном месте. Это что-то глубже, где-то внутри!», — цитирует Грачеву НСН.

Напомним, в 2017 году супруг жительницы подмосковного Серпухова вывез девушку в лес, где отрубил ей кисти рук топором. Затем мужчина сам доставил Грачеву в больницу и сдался полиции.

Когда произошла трагедия, пара уже не жила вместе и находилась на стадии развода. Позже мужа Грачевой приговорили к 14 годам тюрьмы и лишили родительских прав на двоих детей.

Врачи смогли восстановить только левую кисть девушки. Вместо правой кисти жительница Серпухова теперь носит протез. Сейчас Маргарита Грачева пишет книгу о жизни с мужем-тираном. Она надеется, что произведение станет поддержкой для женщин, переживающих домашнее насилие, и подтолкнет к уходу от жестокого супруга, сообщает телеканал «360».