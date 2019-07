Британские СМИ восхитились откровенной фотосессией искалеченной мужем Грачевой

Сексуальность????, в чем она проявляется❓❓❓ После трагедии 11 декабря, мне казалось( хотя мне и сейчас периодически это кажется),что теперь я не привлекательна! Для девушки, у которой особо не было изъянов( выскочивший прыщик раз в 2 месяца не считается????), я превратилась в девушку без руки и с множеством шрамов на левой руке и ноге. Честно, я ещё не научилась до конца принимать себя такой,иногда меня сильно расстраивает и раздражает что моя левая рука выглядит пухленькой и синей от шрамов, а на другой руке черный протез, который не особо сочетается с голубым платьицем,а в короткой юбке видно 4 огромных шрама на ноге. Но сексуальность, это же не только внешний вид, длина ног,волос,родинка в пикантном месте. ????Это что-то глубже, где-то внутри!???? Фото,укладка и макияж @tibbar_nur Студия @kleverbelyi #маматрансформер #протезруки

A post shared by Маргарита Грачева (@margoritka1211) on Jul 1, 2019 at 3:24am PDT