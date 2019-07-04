Порошенко призвал украинцев выйти на митинг против отмены закона о люстрации

Киев, 4 июля. Экс-президент Украины Петр Порошенко призвал граждан страны выйти на акцию протеста против отмены закона о люстрации («об очищении власти»). По его словам, «реванш не пройдет». Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook.

«Призываю всех неравнодушных прийти завтра в 09.30 (время совпадает с московским) к стенам Конституционного суда. Реванш не пройдет! Украина победит!» — написал экс-глава Украины.

Порошенко указал на то, что только судьи КС могут принять решение о возвращении власти людям, которые «на протяжении пяти последних лет испытывали ненависть к «революции достоинства» и мечтали о реванше», передает телеканал «360».

Он обратил внимание на то, что не собирается молчать и «ждать возвращения в 2013 год». Он заявил, что люстрация является механизмом «политического очищения Украины от ее авторитарного прошлого».

Украинский закон «Об очищении власти» был подписан Порошенко 9 октября 2014 года. Документ распространяется на чиновников, занимавших руководящие посты во время президентства Виктора Януковича. Он устанавливает проверки государственных служащих с целью восстановления доверия и «формировании условий для построения новой системы органов власти в соответствии с европейскими нормами».

Парламент страны принял закон о люстрации в сентябре 2014 года.