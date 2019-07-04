Путин напомнил, что США не сняли санкции с РФ после провала расследования Мюллера

Москва, 4 июля. Президент России Владимир Путин напомнил, что, несмотря на снятие обвинений, введенные из-за якобы имевшего место вмешательства в выборы США санкции продолжают действовать. Интервью главы государства публикует итальянская газета Corriere della Sera.

Отвечая на вопрос о выдвинутых в адрес Москвы обвинениях, Путин отметил, что «пиком абсурдности» стало утверждение о вмешательстве в американские выборы.

«Чем все это закончилось, хорошо известно — пшиком. И понятны выводы комиссии Мюллера об отсутствии такого сговора, наскрести фактов не удалось, потому что их просто не было в природе. Но вот что интересно: санкции, которые были введены против нашей страны под предлогом этих обвинений, до сих пор действуют», — сказал Путин.

Глава государства напомнил о шумихе о «российском вмешательстве в избирательные процессы в Евросоюзе», которая стоит в одном ряду с выдвинутыми в США обвинениями. Путин отметил, что подобные слухи «настойчиво распространяли» перед выборами в Европарламент. Он предположил, что европейцам пытались заранее «подсказать»: причиной низких показателей ряда политических сил на выборах стало именно «зловредное российское вмешательство». Основная цель у авторов этих «подсказок» осталась прежней, подчеркнул президент России. Она заключается в том, чтобы «продолжать демонизировать Россию в глазах рядовых европейцев».

Путин заявил, что Россия не вмешивалась во внутренние дела стран Евросоюза и других государств и не планирует этого делать.

«В этом наше принципиальное отличие от США и ряда их союзников, которые, к примеру, поддержали государственный переворот на Украине в феврале 2014 года», — сообщил президент России.

В этом же интервью Путин отметил, что РФ заинтересована в восстановлении полноформатного взаимодействия с ЕС, а также в поддержании мира, стабильности и безопасности на европейском континенте, сообщила газета «Известия».

«Мы готовы к конструктивному взаимодействию со всеми политическими силами, которые получили мандат от европейских избирателей», — заключил Путин.

Провальное расследование спецпрокурора США Роберта Мюллера о якобы имевшем место в 2016 году «вмешательстве» России в президентские выборы в США продолжалось более двух лет, но не обнаружило ни одного доказательства «связи» между президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом и Москвой.

«Следствием» на деньги американских налогоплательщиков занимались 40 агентов ФБР и 19 следователей. В общей сложности, на деятельность Мюллера американский бюджет потратил 35 млн долларов. Но факт «сговора» Трампа с руководством России, о котором писали некоторые СМИ, так и не был подтвержден.

Адвокат принадлежащей петербургскому предпринимателю Евгению Пригожину компании «Конкорд» Эрик Дюбелье, потребовал привлечь к уголовной ответственности затеявших провальное расследование Роберта Мюллера и генпрокурора США Вильяма Барра.

После этого заместитель генпрокурора Род Розенстайн направил Трампу письмо с прошением об отставке. Сам Мюллер в конце мая заявил, что официально закрывает свой офис и покидает министерство юстиции.