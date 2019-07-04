ВВС США потратят $82 млн на модернизацию спутниковой связи в Арктике

Вашингтон, 4 июля. Военно-воздушные силы США заключили контракт с компанией Northrop Grumman на сумму 82 миллионов долларов, в рамках которого модернизируют спутниковую связь в Арктике.

Как сообщает ТАСС, со ссылкой на заявление, размещенное на сайте компании-подрядчика, модернизация «поможет соответствовать расширяющимся требованиям миссии ВВС США».

Планируется, что предприятие Northrop Grumman разработает для американских военно-воздушных сил новое программное обеспечение, а также представит ряд технических нововведений.

Согласно размещенным данным, нововведения позволят использовать в работе системы иностранные спутники, а также расширят возможности двух присутствующих на орбите спутников связи США.

«Northrop Grumman намерена обеспечить работу технологий важного наземного сегмента, которые поддерживают миссию Космического командования ВВС США», — подчеркивается в сообщении.

Как напоминает RT, Соединенные Штаты Америки опасаются, что Российская Федерация в одностороннем порядке установит границы своего континентального шельфа в Арктике, если в международных организациях будут приняты невыгодные для РФ решения по этому вопросу. Об этом говорится в обнародованной в начале июня стратегии американского военного ведомства в Арктике.

По мнению политического аналитика Владимира Соловейчика, США не в силах навязать РФ свою волю в вопросе освоения Арктики. Эксперт отметил, что Россия является крупнейшей арктической державой и вправе самостоятельно, без команд извне, определять, как ей осваивать полярные пространства в интересах народного хозяйства и науки, а, значит, не только в интересах РФ, но и всего человечества.