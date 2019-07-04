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Рябков назвал «попыткой оскорбить» предложения США по дипсобственности РФ

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Рябков назвал «попыткой оскорбить» предложения США по дипсобственности РФ

Москва, 4 июля. Россия со всей решительностью отвергла предложение американских коллег касательно объектов дипломатической собственности РФ, которое предполагало возможность возвращения в здания дипломатов, однако только при обеспечении доступа туда представителей американского правительства. Об этом заявил в четверг заместитель руководителя МИД РФ Сергей Рябков.

«Такая постановка вопроса свидетельствует о полном отсутствии чувства реальности и осознанной попытке оскорбить. Мы без эмоций это дело решительно отвергли», — подчеркнул российский дипломат.

Рябков отметил, что РФ требует безапелляционного возврата своей собственности, пишут «Известия».

По словам заместителя главы дипломатического ведомства, предложение американцев заключалось в том, что Россия должна была дать согласие на беспрепятственное посещение объектов дипломатической собственности представителями американского правительства.

Как сообщала «Газета.Ru», в рамках применения целого ряда односторонних санкций и других недружественных шагов в отношении Москвы американские власти в двух предыдущих годах закрыли ряд объектов российской дипломатической собственности на территории Штатов. В их числе оказались генеральное консульство в Сан-Франциско, торговое представительство в американской столице, дачные комплексы в штатах Мэриленд и Нью-Йорк.

Весной текущего года экс-госсекретарь США Рекс Тиллерсон на закрытой встрече с сотрудниками аппарата комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США сообщил, что Вашингтон предлагал Москве вернуть «один или два» объекта закрытой дипломатической собственности РФ, однако Москва отвергла это предложение.

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Автор: Сергей Петров
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