В МИД сообщили, как Россия готова решить с США проблему ДРСМД

Вашингтон, 4 июля. Россия готова решить с Соединенными Штатами проблему ДРСМД, основываясь на мерах взаимной транспарентности. Об этом сообщил руководитель департамента по вопросам нераспространения и контроля за вооружениями Владимир Ермаков.

«Мы по-прежнему готовы решить проблему на основе мер взаимной транспарентности и обсуждать возможные пути стабилизации ситуации и обеспечения предсказуемости в этой сфере после 2 августа», — подчеркнул российский дипломат.

Ермаков указал на то, что российская сторона не видит интереса к такому разговору со стороны Вашингтона, передает РИА Новости.

При этом он отметил, что во время его рабочих встреч в госдепартаменте вопрос ДРСМД затрагивался, однако у РФ и США есть расхождения во мнениях по этой теме.

Напомним, в прошедшую среду российский лидер Владимир Путин подписал закон о приостановлении действия ДРСМД.

В начале 2019 года Белый дом объявил об одностороннем выходе из ДРСМД, обвинив Москву «в длительном нарушении договора». Российская сторона отвергает все обвинения. Глава российского государства 2 февраля заявил, что РФ зеркально ответит на решение американских коллег выйти из ДРСМД и тоже приостанавливает участие в договоре. Путин особо подчеркивал, что Россия не намерена и не будет втягиваться в дорогостоящую для Москвы гонку вооружений.