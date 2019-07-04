Россия приветствует поддержку США идеи создания среды для ядерного разоружения

Москва, 4 июля. Поддержка со стороны США идеи создания предпосылок для дальнейших шагов в области ядерного разоружения приветствуется в России.

Об этом РИА Новости рассказал находящийся с визитом в США руководитель департамента МИД России по вопросам нераспространения и контроля за вооружениями Владимир Ермаков.

«Мы приветствуем то, что американские коллеги, наконец, поддержали последовательно и настойчиво выдвигаемую нами последнее десятилетие идею создания благоприятных предпосылок для возможных дальнейших шагов в области ядерного разоружения», — уточнил дипломат.

При этом Владимир Ермаков напомнил, что в первую очередь реальное значение имеет не форма выдвижения этой инициативы, а то каким содержанием она будет наполнена, и как будет работать.

«Все будет зависеть от того, как нам удастся или не удастся всем вместе пойти по пути создания благоприятных условий для ядерного разоружения», — пояснил высокопоставленный дипломат.

По словам руководителя департамента российского МИД по вопросам нераспространения и контроля за вооружениями, всегда есть риск того, что некоторые страны могут говорить одно, однако в реальности делать совсем другое.

В заключении Ермаков напомнил, что последние 20 лет Соединенные Штаты придерживались других взглядов, выходя из различных договор о разоружении и сокращении вооружения.

«Если в Вашингтоне будет принято решение выйти из этого «порочного круга», то мы это, конечно же, приветствовали бы. Это тогда и могло бы означать «создание среды для ядерного разоружения», — резюмировал Владимир Ермаков.

Как напоминает «Газета.ru», первое заседание рабочей группы по созданию среды для ядерного разоружения, в которой участвовали представители более 40 стран, прошло в Вашингтоне 2–3 июля.