Путин призвал отказаться от «блоковой философии» в мировой безопасности

Москва, 4 июля. Президент России Владимир Путин призвал отказаться от «блоковой философии» для преодоления нездоровой ситуации в системе мировой безопасности. Об этом глава государства рассказал в интервью газете Corriere della Sera.

«Для того чтобы преодолеть нынешнюю нездоровую ситуацию – необходимо отказаться от архаичных, времен «холодной войны» концепций «сдерживания», «блоковой философии»​​​. Система безопасности должна быть единой и неделимой», — цитирует президента России РИА Новости.

Современная система безопасности, по мнению Путина, должна опираться на зафиксированные в Хельсинкском заключительном акте и Уставе ООН основополагающие принципы межгосударственного общения. К ним относятся «неприменение силы или угрозы силой, невмешательство во внутренние дела суверенных государств, мирное, политическое урегулирование споров», напомнил глава государства.

По его словам, Россия ценит усилия Италии, которые направлены на укрепление взаимопонимания в Евро-Атлантике. РФ всегда открыта к совместной работе с западными партнерами по противодействию реальным угрозам безопасности, в том числе киберпреступности, наркотрафику, международному терроризму.

Отношения России и НАТО в очередной раз осложнились на фоне углубления сотрудничества Грузии с блоком. В марте представители НАТО заявляли о готовности расширить сотрудничество с Тбилиси. Тогда представитель Альянса сказал, что у Грузии есть все возможности для «успешного продолжения процесса интеграции в НАТО и реализации пакета сотрудничества с альянсом».

Грузия сотрудничает с НАТО с конца 1990-х. Грузинское руководство еще в начале 2000-х заявило о желании стать страной — членом альянса.

В среду заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин подчеркнул, что Москва считает опасными тезисы об ускоренном принятии Грузии в НАТО. Особенно в преддверии декабрьского саммита НАТО в Лондоне.

Карасин также сообщил, что отдельной темой Женевских дискуссий по Закавказью стала растущая в регионе активность США и НАТО, которые проводят там масштабные военные учения.

Как сообщал RT, по словам госсекретаря США Майка Помпео, президент Дональд Трамп поддерживает стремление Грузии вступить в НАТО. Грузинский президент Саломе Зурабишвили заявляла, что страна уже на пороге членства в Альянсе, несмотря на то, что ей даже не предоставили необходимый план действий.