Путин заявил, что впереди его ждут еще пять лет напряженной работы

Москва, 4 июля. Президент России Владимир Путин рассказал о рабочих планах на ближайшие пять лет, а также о том, чем намерен заниматься после 2024 года.

Размышлениями на тему российский лидер поделился в интервью итальянской газете Corriere della Sera, полный текст которого размещен на официальном сайте российского президента.

Журналист издания поинтересовался у Путина, задумывался ли он о России после 2024 года, а также о том, намерен ли президент уйти из политики или, как считают многие, остаться в другом качестве.

«Об этом пока рано говорить. Впереди еще пять лет напряженной работы. И при такой стремительной динамике, которую мы сейчас наблюдаем в мире, трудно делать прогнозы. Поверьте, сейчас мне есть чем заняться, в том качестве, в котором нахожусь», — ответил Владимир Путин.

Как напоминает «Газета.ru», ранее российский президент, отвечая на вопросы итальянских журналистов, рассказал, что Москва заинтересована в восстановлении полноформатных отношений с Европейским союзом.

Кроме того, Путин в том же интервью рассказал, в каком случае Россия будет готова установить конструктивный диалог с Украиной, а также о том, что в отличие от Вашингтона и некоторых его союзников Москва не вмешивается в дела других государств.

Также Владимир Путин рассказал, что целью шумихи, поднятой вокруг якобы произошедшего ранее «вмешательства» России в выборы в Европе, была демонизация страны в глазах европейцев.