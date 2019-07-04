Пушков оценил «капризы» Украины по поводу статуса России в ПАСЕ

Москва, 4 июля. Сенатор Алексей Пушков оценил отзыв приглашения наблюдателям Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) на запланированные на 21 июля внеочередные парламентские выборы на Украине. Мнением политик поделился в микроблоге Twitter.

Приглашение делегатам ПАСЕ наблюдать за досрочными выборами в Раду отозвал председатель украинского парламента Андрей Парубий. Свои действия политик обосновал возможным присутствием среди наблюдателей представителей России.

По мнению сенатора, «капризы» Киева не повлияют на статус России в Совете Европы.

«Отказом пригласить наблюдателей ПАСЕ на украинские выборы Киев ничего не добьется. Это последние конвульсии нынешнего руководства Рады и укроделегации в ПАСЕ. Уже скоро там будут и новый спикер, и другая Рада. И точно капризы Украины на статус России в СЕ уже не повлияют», — отметил Пушков.

Ранее RT сообщила, что делегация ПАСЕ по наблюдению за кампанией по выборам в Верховную раду завершает работу на Украине раньше срока.

Председатель Парламентской ассамблеи Совета Европы Лилиан Мори Паскье выразила сожаление в связи с отзывом приглашения. Она также напомнила о «давней практике работы с Украиной», которая могла бы значительно улучшить правовую базу страны и избирательную практику.

Мори Паскье подчеркнула, что Украина находится под наблюдением Ассамблеи как член Совета Европы и обязана приглашать для мониторинга президентских и парламентских выборов наблюдателей. Она отметила, что готова к направленному на улучшение отношений между ПАСЕ, Верховной радой и украинской делегацией в Парламентской ассамблее диалогу.