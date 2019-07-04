Один человек погиб, еще трое пострадали во время праздничного салюта в Минске

Минск, 4 июля. В столице Белоруссии во время праздничного салюта в честь Дня независимости погибла женщина.

Об этом сообщает министерство обороны страны, уточняя, что в настоящий момент военное ведомство совместно со Следственным комитетом проводит проверку случившегося инцидента.

«Комиссией устанавливаются причины получения травм гражданами в период проведения салюта в Минске. В результате пострадали четыре человека, в том числе женщина, получившая травмы, несовместимые с жизнью», — говорится в сообщении силового ведомства.

Как пишет «Газета.ru», погибшая женщина, наблюдая за салютом на берегу реки Свислочь, была смертельно ранена осколком от снаряда. В министерстве обороны подчеркнули, что заряды, применяемые в ходе салюта, применялись и ранее.