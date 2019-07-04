Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Происшествия
  /  Обновлено: 

Один человек погиб, еще трое пострадали во время праздничного салюта в Минске

47
0 Оставить комментарий

Один человек погиб, еще трое пострадали во время праздничного салюта в Минске

Минск, 4 июля. В столице Белоруссии во время праздничного салюта в честь Дня независимости погибла женщина.

Об этом сообщает министерство обороны страны, уточняя, что в настоящий момент военное ведомство совместно со Следственным комитетом проводит проверку случившегося инцидента.

«Комиссией устанавливаются причины получения травм гражданами в период проведения салюта в Минске. В результате пострадали четыре человека, в том числе женщина, получившая травмы, несовместимые с жизнью», — говорится в сообщении силового ведомства.

Как пишет «Газета.ru», погибшая женщина, наблюдая за салютом на берегу реки Свислочь, была смертельно ранена осколком от снаряда. В министерстве обороны подчеркнули, что заряды, применяемые в ходе салюта, применялись и ранее.

infox - new
Автор: Константин Терехов
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров