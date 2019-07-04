«Википедия» признала Крым частью РФ

Москва, 4 июля. В статьях о прошедшем в Японии саммите «большой двадцатки» на сайте интернет-энциклопедии Википедия Крымский полуостров указан на картах как часть Российской Федерации.

Об этом пишет издание «Известия», журналисты которого в подробностях изучили материалы на всех предполагаемых 72 языках сайта о саммите G20, который прошел в Японии.

«Полуостров окрасили в цвета России все крупнейшие по числу статей Википедии — английская, испанская, французская и китайская. Кроме того, даже в украинском сегменте Крым указан как часть РФ», — сообщает издание.

Так, территория нашей страны, включая Республику Крым, окрашена в фиолетовый цвет, при этом территория Украины показана в серых тонах, поскольку она не входит в «двадцатку».

По мнению депутата Верховной рады Евгения Балицкого, обозначение Крыма как российской территории в статьях на Википедии — результат политики прежних властей Украины во главе с Петром Порошенко.

«Наша власть даже и не думала бороться за Крым. Из-за их бездействия полуостров так отдалился от Украины, что и в Википедии и даже на зарубежных картах его начинают обозначать, как российский», — отметил парламентарий.

Как напоминает «Газета.ru», саммит «большой двадцатки» прошел в японской Осаке 28–29 июня. На полях саммита G20 президент России Владимир Путин провел многочисленные встречи на высшем уровне, в частности с президентом США Дональдом Трампом и премьер-министром Великобритании Терезой Мэй.

Подводя итоги форума, российский лидер заявил, что на саммите G20 в Осаке не было сделано прорывов, однако все участники встречи заявили, что готовы проводить реформы в мировой торговле и ВТО.