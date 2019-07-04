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Amazon вложит 1,5 млрд долларов в сериал «Властелин колец»

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Amazon вложит 1,5 млрд долларов в сериал «Властелин колец»

Вашингтон, 4 июля. Студия Amazon вложит в съемку сериала «Властелин колец» 1,5 млрд долларов.

Съемкой сериала займется известный по фильму «Мир Юрского периода 2» испанский режиссер Хуан Антонио Байона.

«Для меня честь присоединиться к этому проекту и команде. Не могу дождаться, чтобы пересказать зрителям историю Средиземья и Второй Эпохи», — отметил Хуан Антонио Байона.

Испанский режиссер снимет два первых эпизода, основанных на ранних романах Дж. Р. Р. Толкина. События будут происходить задолго до того времени, в котором разворачивается действие одноименной трилогии Питера Джексона.

Детали проекта представители Amazon Studios пока не раскрывают. Но уже известно, что сериал станет одним из наиболее масштабных проектов компании.

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Автор: Виктор Мальцев
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